Publicat la 01.08.2026, 15:20:01

Municipiul Iași devine primul mare oraș din România care anunță măsuri concrete de reducere a consumului de electricitate, după instituirea stării de alertă în sectorul energetic. Primarul Mihai Chirica a decis diminuarea iluminatului public în timpul nopții, începând din noaptea de 2 spre 3 august, susținând că administrația locală trebuie să răspundă apelului lansat de Guvern pentru economisirea energiei.

Decizia vine într-un moment fără precedent pentru sistemul energetic românesc, după ce seceta severă și scăderea dramatică a debitului Dunării au afectat funcționarea Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, obligând autoritățile să ia măsuri de urgență pentru menținerea echilibrului sistemului național.

Iluminatul public va fi redus în tot orașul

Potrivit primarului Mihai Chirica, iluminatul public va fi diminuat uniform în toate cartierele municipiului, fără excepții între diferitele zone ale orașului.

Edilul estimează că măsura va genera o economie de aproximativ 10 MWh în fiecare noapte.

„România se află într-o situație energetică extrem de delicată. Nivelul scăzut al Dunării cauzat de secetă a forțat oprirea producției la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Guvernul a stabilit stare de alertă pe sectorul energetic, iar datoria noastră, a administrației locale, este să intervenim preventiv și responsabil”, a transmis Mihai Chirica.

Primarul a insistat că măsura va fi aplicată în mod egal în întregul municipiu.

„Nu vor exista cartiere favorizate și cartiere defavorizate; toți suntem o comunitate și trecem împreună prin această perioadă”, a explicat edilul.

Spitalele și zonele sensibile rămân iluminate

Reducerea iluminatului nu va afecta însă infrastructura considerată esențială pentru siguranța publică.

Vor rămâne iluminate:

curțile spitalelor;

pasajele rutiere și pietonale;

principalele zone centrale și pietonale, inclusiv Piața Unirii.

În paralel, administrația locală a anunțat suplimentarea patrulelor Poliției Locale, în colaborare cu Poliția Română, pentru a compensa reducerea iluminatului nocturn și pentru a preveni eventuale incidente.

Primarul le-a cerut locuitorilor să semnaleze rapid orice situație suspectă observată pe timpul nopții.

Primul efect vizibil al crizei energetice

Hotărârea Primăriei Iași reprezintă primul efect concret asupra vieții cotidiene după instituirea stării de alertă în sectorul energetic.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că România se confruntă cu o situație critică din cauza secetei extreme. Debitul Dunării a coborât la aproximativ 1.600 de metri cubi pe secundă, față de peste 4.000 mc/s în mod obișnuit, reducând nivelul apei necesar alimentării Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Un reactor a fost deja oprit, iar autoritățile avertizează că există riscul suspendării funcționării și celui de-al doilea grup dacă nivelul fluviului va continua să scadă. Într-un asemenea scenariu, România ar pierde aproximativ 20% din producția internă de energie electrică.

Guvernul cere economii de energie

Executivul a făcut apel către populație, autoritățile locale și companii să reducă voluntar consumul de electricitate, în special în intervalele de vârf din timpul serii.

În paralel, autoritățile au decis funcționarea la capacitate maximă a centralelor pe gaze, analizează repornirea unor grupuri energetice pe cărbune și poartă negocieri cu Ucraina pentru importuri de energie electrică în perioadele de consum ridicat.

În acest context, reducerea iluminatului public din Iași este prezentată de administrația locală drept o măsură preventivă de solidaritate cu efortul național de diminuare a consumului de energie, până la stabilizarea situației din sistemul energetic.