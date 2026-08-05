Cât costă să închiriezi o mașină în România pentru o vacanță în 2026?

Pentru mulți turiști, o călătorie pe patru roți prin România este sinonimă cu independența deplină. Îți oferă flexibilitatea de a face pauze oricând pentru un peisaj spectaculos, de a-ți adapta traseul în funcție de prognoza meteo și de a explora destinații mai puțin accesibile cu transportul în comun.
Dar cât costă, de fapt, această libertate?
În 2026, piața locală de rent a car trece prin transformări importante. Deși cererea pentru serviciile de închirieri auto a înregistrat o scădere medie de aproximativ 15% comparativ cu anul anterior, pentru un călător neavizat bugetul planificat se poate dubla în doar câteva minute la ghișeul de preluare.
Echipa platformei EuroCars.ro subliniază că o experiență reușită de închiriere pentru vacanță depinde, în primul rând, de transparența costurilor. De aceea, am pregătit un ghid detaliat al prețurilor reale și al costurilor ascunse care vă pot scumpi nejustificat concediul.
Prețurile de închiriere auto în România pe clase de vehicule
Pe baza datelor actualizate în timp real pentru luna august 2026 furnizate de platforma EuroCars, iată o comparație directă a tarifelor de pornire și disponibilității pe cele mai solicitate clase de vehicule:
Notă importantă privind durata: Tarifele afișate depind direct de durata rezervării. Dacă aveți nevoie de un vehicul pentru o perioadă mai lungă (peste 7-10 zile), închirierea devine mult mai rentabilă, tariful zilnic putând scădea cu până la 40%.
Pentru a evita surprizele neplăcute la sosire, este recomandat să consultați cu atenție prețurile de închiriere auto în București, Cluj sau alte locații importante din țară.
De ce ofertele „de la 5 €/zi” de pe motoarele de căutare pot fi înșelătoare?
Vedeți un tarif atractiv de doar 5 €/zi pe un agregator de rent a car? Recomandăm atenție sporită. În 2026, o astfel de sumă abia acoperă uzura de bază a mașinii.
Operatorii care atrag clienții exclusiv prin prețuri-drapel la nivel minim aplică de cele mai multe ori o strategie bazată pe taxe suplimentare la ghișeu:
Asigurarea obligatorie sau depozitul (garanția): Fără o asigurare completă cumpărată direct de la birou, garanția blocată pe cardul de credit poate ajunge la sume de peste 1.000 - 1.500 EUR.
Taxe de locație și opțiuni secundare: Șoferul adițional, scaunul de copil sau opțiunea de predare în alt oraș pot umfla considerabil suma finală.
Politica de combustibil: Taxele de realimentare aplicate dacă mașina nu este returnată cu rezervorul plin.
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