Cât costă să închiriezi o mașină în România pentru o vacanță în 2026?

Publicat la 05.08.2026, 10:51:00

Pentru mulți turiști, o călătorie pe patru roți prin România este sinonimă cu independența deplină. Îți oferă flexibilitatea de a face pauze oricând pentru un peisaj spectaculos, de a-ți adapta traseul în funcție de prognoza meteo și de a explora destinații mai puțin accesibile cu transportul în comun.

Dar cât costă, de fapt, această libertate?

În 2026, piața locală de rent a car trece prin transformări importante. Deși cererea pentru serviciile de închirieri auto a înregistrat o scădere medie de aproximativ 15% comparativ cu anul anterior, pentru un călător neavizat bugetul planificat se poate dubla în doar câteva minute la ghișeul de preluare.