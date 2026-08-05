Publicat la 05.08.2026, 07:01:21

Pe 5 august 2011, la câteva minute după închiderea burselor de la New York, agenția Standard & Poor's a făcut ceva ce nu se mai întâmplase niciodată: a retrogradat ratingul de credit al Statelor Unite de la AAA, cel mai înalt posibil, la AA+. Cea mai mare economie a lumii, emitentul monedei de rezervă globale, nu mai era considerată un debitor perfect. Motivul invocat oficial: disfuncția politică din Washington și lipsa unui plan credibil de reducere a datoriei de peste 14.000 de miliarde de dolari.

Vara în care Congresul aproape a împins America în default

Contextul fusese unul de coșmar. Timp de săptămâni întregi, republicanii și administrația Obama se blocaseră într-o negociere brutală pe tema plafonului datoriei. Fără o ridicare a acestuia, Trezoreria SUA risca să nu-și mai poată onora obligațiile după 2 august. Acordul a venit în ultimul moment, pe 2 august, dar piețele deja intraseră în panică. Indicele S&P 500 pierduse peste 10% în doar câteva zile, iar aversiunea față de risc atinsese cote văzute rar de la criza din 2008.

Paradoxal, investitorii nu știau atunci că retrogradarea urma să producă efectul invers celui logic. Când un debitor devine mai riscant, dobânzile la datoria lui ar trebui să crească. În realitate, capitalul speriat s-a refugiat tocmai în obligațiunile americane, considerate în continuare cel mai sigur activ din lume. Randamentele au scăzut, nu au urcat.

Ziua de luni în care Dow Jones a căzut 634 de puncte

Prima ședință de tranzacționare de după anunț, luni 8 august 2011, a fost devastatoare. Dow Jones s-a prăbușit cu 634 de puncte, o scădere de peste 5%, una dintre cele mai mari căderi de o zi din istorie. Aurul a explodat spre 1.900 de dolari uncia, un record la acel moment. Bursele europene și asiatice au urmat spirala descendentă.

Consecințele pe termen lung au fost mai subtile decât spectacolul din piețe. Statele Unite nu și-au recuperat niciodată ratingul AAA de la S&P — nici până astăzi. Iar episodul a deschis o eră în care plafonul datoriei devine periodic o armă politică, cu Fitch retrogradând la rândul ei America în 2023. Credibilitatea instituțională, odată zgâriată, se reface greu.

Ce înțelege un investitor român din povestea asta

Lecția reală nu este că datoria publică e periculoasă — asta o știe toată lumea. Lecția e că politica poate mișca piețele mai violent decât fundamentele economice. Economia americană nu se schimbase peste noapte în august 2011. Se schimbase doar percepția asupra capacității clasei politice de a se înțelege.

Pentru cineva care se uită la BVB și la titlurile de stat românești, paralela e directă. Când BNR ne menține la limita categoriei "investment grade", ceea ce contează pentru randamentele cerute de investitori nu e doar deficitul în sine, ci semnalul politic din spatele lui. Un guvern care amână deciziile grele plătește, mai devreme sau mai târziu, o primă de risc. Piețele iartă cifrele proaste. Nu iartă imprevizibilitatea.