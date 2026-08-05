Publicat la 05.08.2026, 06:02:23

„Nu poți prezice viitorul. Dar te poți pregăti." — Howard Marks, din cartea „The Most Important Thing" (2011)

Omul care scrie scrisori pe care Buffett le citește primele

Howard Marks a fondat Oaktree Capital în 1995, o firmă specializată în datorii cu probleme și active ieftine, exact genul de lucruri pe care nimeni nu le vrea când piața intră în panică. Fraza asta apare într-o carte construită aproape integral din memo-urile pe care le trimite investitorilor de zeci de ani — texte atât de bune încât Warren Buffett a recunoscut public că le deschide înaintea oricărei alte corespondențe. Marks a scris-o după ce trecuse prin criza dot-com și apoi prin cea din 2008, două momente în care „experții" care păreau să știe unde merge piața s-au făcut de râs. Concluzia lui era simplă și cinstită: nimeni nu are habar ce urmează. Dar asta nu e o scuză pentru pasivitate.

De ce prognoza e o capcană confortabilă

Fiecare început de an aduce un val de predicții — unde ajunge dobânda BNR, cât face BET până în decembrie, dacă vine recesiunea. Aproape toate sunt greșite, iar cele nimerite sunt de obicei noroc deghizat în competență. Problema nu e că oamenii prezic prost. Problema e că investitorul român ascultă predicția și își construiește portofoliul ca și cum ar fi certitudine, nu presupunere. Marks spune exact opusul: renunță la iluzia că poți ghici, și pune energia în a fi pregătit pentru mai multe scenarii deodată.

Gândește-te la 2020. Cine „prezisese" pandemia și-a asumat un merit fals — nimeni nu poziționase serios bani pe asta. Dar cine avea o rezervă de lichiditate și un portofoliu care nu se prăbușea la prima corecție a putut cumpăra acțiuni la BVB când toată lumea vindea în martie. Nu prognoza i-a salvat, ci pregătirea. Diferența e uriașă și aproape nimeni nu o face în practică, pentru că pregătirea e plictisitoare, iar prognoza e captivantă.

Construiește un portofoliu care rezistă, nu unul care ghicește

Fă azi un exercițiu incomod: uită-te la portofoliul tău și întreabă-te ce se întâmplă dacă piața scade 30% luna viitoare. Ai lichiditate să cumperi, sau ai fi forțat să vinzi în pierdere ca să acoperi o cheltuială neprevăzută? Dacă răspunsul te sperie, ai un portofoliu construit pe o predicție ascunsă — aceea că totul va merge bine. Redu expunerea până la punctul în care o cădere brutală te lasă indiferent, ba chiar interesat. Aia e pregătirea despre care vorbea Marks. Nu prezici furtuna. Îți iei umbrela oricum.