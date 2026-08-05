Publicat la 05.08.2026, 06:01:00

Bucureștiul este singurul oraș european care și-a găsit locul în topul celor mai apreciate destinații culinare de pe glob. Asta și datorită festivalurilor tip street food dar și puzderiei de șaormerii, pariserii, grătare și altor localuri practice care sunt de întâlnit în fiecare localitate.

Clasamentul, realizat de publicația Time Out, are la bază răspunsurile oferite de aproximativ 24.000 de locuitori din diferite colțuri ale lumii. Participanții au fost invitați să evalueze atât calitatea preparatelor, cât și accesibilitatea acestora, luând în calcul cafenelele, restaurantele, localurile de tip brunch și zonele dedicate mâncării stradale.

Bucureștiul, pe locul 18 la nivel mondial

Capitala României a obținut un nivel de apreciere de 52%, suficient pentru a ocupa poziția a 18-a în clasamentul mondial. Bucureștiul a depășit, astfel, numeroase orașe renumite pentru tradițiile lor gastronomice și a devenit singurul reprezentant al Europei în acest top. Potrivit autorilor studiului, succesul Bucureștiului se datorează diversității preparatelor, influențelor balcanice, orientale și central-europene, dar și dezvoltării accelerate a festivalurilor și zonelor dedicate mâncării stradale.

Metropolele asiatice domină clasamentul

Prima poziție este ocupată de orașul Ho Chi Minh, din Vietnam, care a obținut un procent de apreciere de 63%. Localnicii și turiștii apreciază varietatea preparatelor și faptul că numeroase gustări pot fi cumpărate la prețuri accesibile. Pe locul al doilea se află Kuala Lumpur, capitala Malaeziei, cu 62%, în timp ce Jakarta și Taipei împart a treia poziție, fiecare cu câte 59%.

În primele zece locuri se mai regăsesc Mexico City, Manila, Hanoi, Johannesburg, Bangkok și Mumbai.

Bucureștiul, debut în topul mondial al orașelor cu cea mai bună mâncare stradală.Topul celor mai apreciate orașe:

Ho Chi Minh (Vietnam) – 63%

Kuala Lumpur (Malaezia) – 62%

Jakarta (Indonezia) – 59%

Taipei (Taiwan) – 59%

Ciudad de Mexico (Mexic) – 58%

Manila (Filipine) – 58%

Hanoi (Vietnam) – 57%

Johannesburg (Africa de Sud) – 56%

Bangkok (Thailanda) – 56%

Mumbai (India) – 55%

Marrakech (Maroc) – 55%

Los Angeles (Statele Unite ale Americii) – 54%

Beijing (China) – 54%

Singapore – 54%

Jaipur (India) – 53%

Guadalajara (Mexic) – 52%

Nairobi (Kenya) – 52%

București (România) – 52%

New Delhi (India) – 52%

Accra (Ghana) – 51%





Cum a ajuns Bucureștiul în vârful gastronomiei stradale

În ultimii ani, scena culinară din Capitală s-a dezvoltat mult. De la preparatele tradiționale reinterpretate și până la bucătăria asiatică, mexicană sau mediteraneană, oferta gastronomică a devenit din ce în ce mai diversificată.

Iar festivalurile dedicate mâncării stradale, piețele urbane și numărul tot mai mare de afaceri locale au contribuit la transformarea Bucureștiului într-o destinație apreciată nu doar de turiști, ci și de specialiștii din domeniu.