SAMEDAY a cumpărat oficial Cargus. Devine unul dintre cei mai mari jucători din piața de curierat din România

Publicat la 05.08.2026, 10:57:34

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Mișcare de zeci de milioane de euro pe piața de curierat din România. SAMEDAY a anunțat finalizarea achiziției integrale a companiei Cargus. Tranzacția, aprobată de Consiliul Concurenței, a fost încheiată oficial, iar de acum înainte, cele două companii vor funcționa sub aceeași structură. Reprezentanții companiei au transmis că urmează o perioadă amplă de integrare, în care rețelele logistice, sistemele interne și echipele vor fi armonizate treptat, cu scopul de a crește eficiența serviciilor oferite clienților. O nouă etapă pentru piața de curierat

Achiziția Cargus de către SAMEDAY este considerată una dintre cele mai importante mișcări din sectorul logistic din ultimii ani. Prin această tranzacție, grupul își consolidează poziția atât pe piața din România, cât și în regiune. Directorul general al SAMEDAY Group, Lucian Baltaru, a explicat că procesul de achiziție a presupus un efort îndelungat și complex. „Am ajuns la linia de sosire a unui proces amplu, care a cerut multă muncă, disciplină și răbdare din partea tuturor. Odată cu finalizarea procesului de achiziție, SAMEDAY și Cargus sunt o singură companie care își construiește viitorul”, a declarat acesta. Oficialul a subliniat că perioada care urmează va fi la fel de importantă, deoarece integrarea infrastructurii și a operațiunilor reprezintă o provocare majoră. Potrivit conducerii companiei, obiectivul principal este dezvoltarea unei rețele de livrare mai rapide și mai eficiente, capabile să răspundă cererii tot mai mari generate de comerțul online.

Deocamdată, reprezentanții companiei nu au prezentat un calendar oficial al procesului de integrare și nici informații despre eventuale schimbări care ar putea apărea în ceea ce privește serviciile utilizate în prezent de clienți. Anunțurile referitoare la eventualele modificări vor fi făcute etapizat, pe măsură ce procesul avansează. La rândul său, directorul general al Cargus, Belgin Bactali, a descris această etapă drept începutul unei noi perioade pentru companie. „Finalizarea achiziției de către SAMEDAY marchează, pentru Cargus, începutul unei etape esențiale. Ne alăturăm SAMEDAY cu convingerea că, împreună, putem construi o rețea mai eficientă și un standard de servicii superior pentru toți clienții noștri”, a transmis aceasta. Gigantul cce a mizat pe o rețea extinsă de lockere Prin reunirea infrastructurii logistice și a resurselor umane, noua entitate își propune să își extindă prezența la nivel național și să ofere servicii mai performante atât persoanelor fizice, cât și companiilor partenere. SAMEDAY este prezentă pe piața din România de 18 ani și desfășoară operațiuni și în Ungaria și Bulgaria. Compania are peste 6.000 de angajați și colaboratori și administrează o rețea formată din aproximativ 8.000 de lockere easybox. După preluarea Cargus, analiștii se așteaptă ca noul grup să depășească pragul de 2 miliarde de lei în venituri și să devină unul dintre cei mai importanți jucători din regiune.