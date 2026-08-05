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Patru din zece comenzi vin din aplicație: cum arată modelul care a dus cel mai mare retailer online de beauty din Europa la 1,76 miliarde de euro

Publicat la 05.08.2026, 09:40:15

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Patru din zece comenzi vin din aplicație: cum arată modelul care a dus cel mai mare retailer online de beauty din Europa la 1,76 miliarde de euro

Notino a raportat pentru anul fiscal 2025, încheiat în aprilie 2026, afaceri de 1,76 miliarde de euro, în creștere cu 11,5 la sută, cu peste 40 de milioane de clienți în 27 de țări europene. Dincolo de suma totală, distribuția vânzărilor pe canale oferă o imagine mai utilă despre direcția în care se mișcă e-commerce-ul european, fiindcă structura companiei s-a schimbat vizibil în ultimii ani: retailerul funcționează astăzi pe trei canale cu roluri diferite, iar fiecare dintre ele a avut propriul an.

Primul indicator ține de mobil. Patru din zece comenzi se plasează în prezent prin aplicație, iar compania o identifică, alături de programul de fidelitate lansat în Cehia, Slovacia și Ungaria, drept unul dintre principalele motive pentru care clienții revin. Pentru un retailer construit inițial în browser, migrarea a aproape jumătate din volum către aplicație schimbă economia întregului business: costul de retenție scade, frecvența de cumpărare crește, iar dependența de canalele plătite de achiziție se reduce.

Al doilea canal contrazice ipoteza că un jucător online rămâne exclusiv online. Rețeaua fizică a ajuns la 27 de magazine în opt țări europene, cu vânzări în creștere cu aproape 30 la sută, un ritm de aproape trei ori mai mare decât media grupului. Prima parfumerie din Croația e deja deschisă, iar Ljubljana urmează în toamnă. Explicația ține de specificul categoriei: parfumurile și cosmeticele rămân produse pe care o parte dintre clienți vor să le testeze fizic înainte de cumpărare, iar magazinul funcționează simultan ca punct de vânzare și ca instrument de achiziție de clienți pentru comerțul online din zona respectivă.

Al treilea element e cel mai puțin vizibil din exterior și, probabil, cel mai relevant strategic: serviciile. Prin platforma dedicată a companiei, clienții își rezervă programări direct la salon, iar rețeaua conectează peste 8.000 de saloane partenere din cinci țări și a intermediat 1,5 milioane de rezervări în ultimul an fiscal, cu extindere anunțată în Croația și Austria. Trecerea de la vânzarea produsului la intermedierea serviciului mută compania într-o altă categorie de business, cu contact mai frecvent cu clientul și cu un flux de venit care nu depinde de stocuri.

România ocupă o poziție concretă în acest tablou: a patra piață a grupului, cu 7 la sută din cifra de afaceri, după Polonia, cu peste 15 la sută, Cehia, cu 12 la sută, și Italia, cu 9 la sută. Țara găzduiește totodată unul dintre cele patru centre logistice ale companiei, alături de Cehia, Italia și Polonia, ceea ce înseamnă că funcționează ca nod regional de distribuție, nu doar ca piață de desfacere. Pentru piața locală de e-commerce, prezența unui hub regional se traduce în termene de livrare comparabile cu vestul Europei și într-un standard operațional care ridică ștacheta pentru toți jucătorii.

Anul nu a fost uniform. Perioada Black Friday și a sărbătorilor din finalul lui 2025 a adus creșteri mai temperate, dar primele luni din 2026 au accelerat la 27 la sută. Jakub Šedý, co-CEO responsabil de finanțe, logistică și strategie, a precizat că firma a încheiat anul peste ritmul de creștere al pieței europene de e-commerce, cu o poziție financiară care permite investiții suplimentare.

Mențiunea funcției e relevantă, fiindcă structura de conducere s-a schimbat odată cu rezultatele. Compania e condusă în prezent de trei co-CEO, un model rar în comerțul european: Lukáš Havlásek pe brand, IT și canale digitale, Šedý pe finanțe, resurse umane, logistică și strategie, Bartosz Kliś pe zona comercială, rețeaua fizică și platforma de servicii. Fondatorul Michal Zámec a explicat alegerea prin numărul de direcții deschise simultan, care depășește capacitatea unei singure persoane la vârf, cei trei fiind promovați din interiorul companiei.

Citit împreună, tabloul descrie o mutare de accent dinspre tranzacție înspre relație: aplicația asigură frecvența, magazinele fizice construiesc încrederea, serviciile mențin contactul între două cumpărături. Pentru piața românească, aflată în primele patru și cu infrastructură locală proprie, direcția înseamnă continuarea investițiilor pe toate cele trei planuri.


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