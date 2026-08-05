Patru din zece comenzi vin din aplicație: cum arată modelul care a dus cel mai mare retailer online de beauty din Europa la 1,76 miliarde de euro

Publicat la 05.08.2026, 09:40:15

Notino a raportat pentru anul fiscal 2025, încheiat în aprilie 2026, afaceri de 1,76 miliarde de euro, în creștere cu 11,5 la sută, cu peste 40 de milioane de clienți în 27 de țări europene. Dincolo de suma totală, distribuția vânzărilor pe canale oferă o imagine mai utilă despre direcția în care se mișcă e-commerce-ul european, fiindcă structura companiei s-a schimbat vizibil în ultimii ani: retailerul funcționează astăzi pe trei canale cu roluri diferite, iar fiecare dintre ele a avut propriul an.

Primul indicator ține de mobil. Patru din zece comenzi se plasează în prezent prin aplicație, iar compania o identifică, alături de programul de fidelitate lansat în Cehia, Slovacia și Ungaria, drept unul dintre principalele motive pentru care clienții revin. Pentru un retailer construit inițial în browser, migrarea a aproape jumătate din volum către aplicație schimbă economia întregului business: costul de retenție scade, frecvența de cumpărare crește, iar dependența de canalele plătite de achiziție se reduce.

Al doilea canal contrazice ipoteza că un jucător online rămâne exclusiv online. Rețeaua fizică a ajuns la 27 de magazine în opt țări europene, cu vânzări în creștere cu aproape 30 la sută, un ritm de aproape trei ori mai mare decât media grupului. Prima parfumerie din Croația e deja deschisă, iar Ljubljana urmează în toamnă. Explicația ține de specificul categoriei: parfumurile și cosmeticele rămân produse pe care o parte dintre clienți vor să le testeze fizic înainte de cumpărare, iar magazinul funcționează simultan ca punct de vânzare și ca instrument de achiziție de clienți pentru comerțul online din zona respectivă.