Publicat la 27.07.2026, 08:00:00

România are unul dintre cele mai întinse fonduri forestiere din Uniunea Europeană, iar proprietatea asupra pădurilor este împărțită între stat, autorități locale, persoane fizice, obști și investitori privați. Dacă statul continuă să domine detașat clasamentul, în sectorul privat lider rămâne grupul suedez Ingka Investments, divizia de investiții a IKEA.

Spre deosebire de clasamentele publicate în urmă cu aproape un deceniu, situația din 2026 este diferită. Au avut loc numeroase tranzacții, retrocedări și achiziții, iar autoritățile nu mai publică un top complet al celor mai mari proprietari privați de păduri.

Statul român controlează în continuare cea mai mare parte a pădurilor

Cel mai mare proprietar forestier din România este statul român, prin Romsilva, instituție care administrează pădurile aflate în proprietatea publică și o parte din cele aflate în proprietatea privată a statului. Fondul forestier administrat de Romsilva depășește 3 milioane de hectare, ceea ce reprezintă aproape jumătate din fondul forestier național. În ultimii ani, regia a realizat și noi achiziții de terenuri forestiere pentru stat, cea mai importantă fiind cumpărarea a peste 4.000 de hectare de pădure în județul Neamț.

IKEA își păstrează poziția de lider în sectorul privat

Cel mai mare proprietar privat de păduri din România este Ingka Investments Forest Assets, compania care administrează investițiile forestiere ale grupului IKEA.

Potrivit datelor oficiale publicate de companie, aceasta gestionează în România aproximativ 50.000 de hectare de pădure, suprafață care o menține pe primul loc între investitorii privați din domeniu. Investițiile IKEA în păduri au început în urmă cu mai bine de un deceniu și au continuat prin achiziții succesive de terenuri forestiere, România devenind una dintre cele mai importante piețe forestiere ale grupului.

Cine mai numără mii de hectare de pădure

Deși nu există un clasament oficial actualizat, printre cei mai importanți proprietari privați continuă să fie menționați:

-Greengold, companie cu capital suedez;

-Silvirom Navaro GmbH, investitor german;

-Tornator, grup finlandez specializat în investiții forestiere. De asemenea, mai multe familii și persoane fizice care au recuperat suprafețe importante prin retrocedări.

În paralel, numeroase primării, obști și composesorate administrează suprafețe semnificative de pădure, în special în Transilvania și nordul țării, veniturile din exploatarea lemnului contribuind la bugetele locale.

Proprietatea forestieră s-a schimbat semnificativ

Față de situația din urmă cu aproape zece ani, structura proprietății forestiere s-a modificat prin noi retrocedări, achiziții și procese câștigate de stat. O parte dintre suprafețele revendicate în instanță au revenit în proprietatea publică, în timp ce investitorii privați și-au consolidat portofoliile prin cumpărări directe de terenuri forestiere.

Datele statistice arată că suprafața fondului forestier național a continuat să înregistreze o creștere modestă în ultimii ani, pe fondul împăduririlor și al includerii unor noi terenuri în categoria fondului forestier.