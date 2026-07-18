Publicat la 18.07.2026, 10:53:32

Astăzi, românii găsesc în supermarketuri mii de produse alimentare din toate colțurile lumii. De la carne, brânzeturi, până la fructe exotice, cafea, ciocolată sau produse congelate, o mare parte importantă din coșul zilnic de cumpărături vine din import. În spatele acestor mărfuri nu se află doar producătorii străini, ci și un număr restrâns de companii care controlează fluxul alimentelor către magazinele din România.

Datele din piață arată că importurile agroalimentare sunt dominate atât de marii retaileri internaționali, care aduc direct produse pentru propriile rețele, cât și de distribuitori specializați, care aprovizionează supermarketurile, magazinele tradiționale și sectorul HoReCa.

Retailerii de pe piață au devenit cei mai mari importatori

Un fenomen tot mai vizibil în ultimii ani este ascensiunea marilor lanțuri comerciale în topul importatorilor de produse alimentare. Lidl, Kaufland, Metro Cash & Carry și Rewe (Penny) se află printre companiile care generează cele mai mari importuri agroalimentare din România, în principal datorită dezvoltării mărcilor proprii și a rețelelor europene de aprovizionare.

Prin centre logistice regionale și contracte directe cu producători din mai multe state europene, aceste companii pot aduce volume uriașe de produse la costuri competitive, alimentând zilnic sute de magazine din întreaga țară.

Distribuitorii care mișcă piața

Dincolo de retaileri, piața este susținută de câțiva distribuitori care aprovizionează o mare parte din comerțul alimentar.

Cei mai importanți sunt:

AQUILA Part Prod Com

Macromex

Interbrands Orbico

Nordic Food

Delaco

Strauss România

Parmalat România

European Drinks & Food

Aceste companii gestionează portofolii impresionante de branduri și importă produse din zeci de țări, pe care ulterior le distribuie către supermarketuri, magazine independente și restaurante.

AQUILA, unul dintre liderii distribuției

Compania cu sediul în Ploiești este unul dintre cei mai mari jucători din distribuția bunurilor de larg consum din România. Portofoliul său depășește 22.000 de produse și include atât branduri internaționale consacrate, cât și mărci proprii. Rețeaua logistică deservește peste 78.000 de puncte de vânzare din România, Republica Moldova și Ungaria.

Macromex, specialistul produselor congelate

Macromex este unul dintre cei mai importanți importatori de produse congelate, carne de pasăre, pește și fructe de mare. Produsele companiei ajung atât în marile lanțuri comerciale, cât și în restaurante și hoteluri, segment în care este unul dintre principalii furnizori.

De unde ne vine mâncarea importată

Cele mai multe produse alimentare importate provin din state membre ale Uniunii Europene* Polonia furnizează cantități importante de carne de pasăre, produse congelate și lactate*Germania este un furnizor important de produse procesate, brânzeturi, dulciuri, cafea și băuturi* Ungaria livrează carne, uleiuri, produse de panificație și conserve* Din Olanda sosesc în special legume, cartofi și produse lactate, în timp ce Italia și Spania domină segmente precum pastele, uleiul de măsline, fructele, legumele și produsele mediteraneene.

Importurile cresc, asta deși România produce materii prime

Paradoxul economiei românești este că, deși țara se numără printre marii producători europeni de cereale și oleaginoase, continuă să importe volume importante de alimente procesate. Lipsa capacităților de procesare, cererea constantă din retail și preferințele consumatorilor pentru branduri internaționale contribuie la menținerea unui nivel ridicat al importurilor. Astfel, materia primă pleacă adesea peste graniță, iar pe rafturile magazinelor se întoarce sub formă de produse finite, cu o valoare adăugată mult mai mare.