Publicat la 18.07.2026, 12:20:00

Statul român nu deține doar companii din energie, infrastructură sau transporturi. În patrimoniul public se află și unele dintre cele mai valoroase terenuri din România, amplasate în cele mai exclusiviste zone ale Capitalei sau în puncte strategice pentru economie.

Terenul RA-APPS de pe Bulevardul Mircea Eliade – aproape 10 milioane de euro

În fruntea clasamentului se află unul dintre cele mai valoroase terenuri vândute de stat în ultimii ani. Parcela de 2.873 de metri pătrați, administrată de Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) și amplasată pe Bulevardul Mircea Eliade, în apropierea cartierului Primăverii, a fost adjudecată la licitație pentru aproximativ 9,6 milioane de euro.

Tranzacția a confirmat încă o dată valoarea excepțională a terenurilor aflate în nordul Capitalei, unde prețurile pot depăși 3.000–5.000 de euro pe metru pătrat, în funcție de amplasament și regimul urbanistic.

Proprietățile RA-APPS din Primăverii, Kiseleff și Aviatorilor

Statul continuă să dețină, prin RA-APPS, unele dintre cele mai exclusiviste proprietăți din București. Vilele de protocol, reședințele oficiale și terenurile aferente din cartierele Primăverii, Kiseleff și Aviatorilor se află într-o zonă unde tranzacțiile imobiliare ating frecvent între 5.000 și 8.000 de euro pe metru pătrat pentru terenurile construibile.Chiar dacă multe dintre aceste proprietăți nu sunt scoase la vânzare, valoarea lor de piață este estimată la zeci de milioane de euro.

Platforma Romaero din Băneasa

Unul dintre cele mai importante active imobiliare ale statului este platforma Romaero, situată în nordul Capitalei, în apropierea aeroportului Băneasa.

Suprafața impresionantă și amplasarea într-una dintre cele mai dinamice zone de dezvoltare imobiliară transformă acest teren într-o miză strategică pentru investitori. În funcție de scenariul de dezvoltare, valoarea activelor este estimată la zeci sau chiar sute de milioane de euro.

Terenurile din Portul Constanța

Portul Constanța reprezintă unul dintre cele mai importante active logistice ale României și ale regiunii Mării Negre. Statul administrează, prin Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, mii de hectare de teren cu destinație portuară, industrială și logistică. Valoarea acestor terenuri nu este dată doar de suprafață, ci și de poziția strategică și de potențialul economic, într-un context în care comerțul din regiune este în continuă dezvoltare.

Marile platforme industriale ale statului

De-a lungul ultimelor decenii, multe foste platforme industriale au fost privatizate sau reconvertite. Totuși, statul continuă să dețină terenuri importante prin companii naționale și alte entități publice. În București și în alte mari orașe, astfel de terenuri au devenit extrem de atractive pentru dezvoltatori, deoarece permit realizarea unor proiecte rezidențiale, logistice sau de birouri în zone deja urbanizate.

Domeniile cu valoare istorică și turistică

Printre cele mai valoroase proprietăți aflate în administrarea statului se numără și domenii cu o valoare culturală și istorică excepțională, precum cele asociate Castelului Peleș sau Domeniului Săvârșin. Dincolo de valoarea imobiliară propriu-zisă, aceste proprietăți au o importanță simbolică și turistică deosebită, fiind considerate active strategice ale patrimoniului național.