Publicat la 18.07.2026, 01:01:23

Pe 18 iulie 2013, orașul Detroit a depus cererea de faliment sub Chapter 9, cu datorii estimate între 18 și 20 de miliarde de dolari. A fost cel mai mare faliment municipal din istoria Statelor Unite. Kevyn Orr, managerul de urgență numit cu doar câteva luni înainte, semnase documentele, iar guvernatorul Michigan-ului, Rick Snyder, dăduse undă verde. Fostul motor industrial al Americii ceruse, oficial, protecție de creditori.

Cum a ajuns capitala automobilelor pe fundul prăpastiei

Detroit fusese, la mijlocul secolului XX, unul dintre cele mai bogate orașe de pe planetă. Ford, General Motors și Chrysler generau salarii, taxe și o clasă de mijloc solidă. Populația atinsese 1,8 milioane de locuitori în anii '50. În 2013, mai rămăseseră în jur de 700.000. Fiecare persoană care pleca lua cu ea o parte din baza de impozitare, iar orașul rămânea cu aceleași obligații — pensii, servicii, datorii — și cu tot mai puțini bani.

Investitorii în obligațiuni municipale credeau, în mare, că aceste titluri sunt aproape la fel de sigure ca cele de stat. Un oraș american mare nu dă faliment, era logica nescrisă. Detroit a spart mitul. Deținătorii de obligațiuni negarantate au aflat că vor primi câțiva cenți la dolar, iar pensionarii municipali — polițiști, pompieri, funcționari — s-au trezit că beneficiile pe care le considerau intangibile puteau fi tăiate în instanță.

Ce s-a rupt definitiv pe piața de obligațiuni municipale

Falimentul a rescris regulile jocului pentru piața de 3.700 de miliarde de dolari a datoriilor municipale americane. Judecătorul a stabilit că nici măcar pensiile garantate prin constituția statului Michigan nu erau intocabile într-o procedură federală de faliment. Asta a schimbat modul în care agențiile de rating și investitorii evaluau riscul orașelor cu populație în scădere și obligații de pensii uriașe. Detroit a ieșit din faliment în decembrie 2014, cu datoriile restructurate și circa 7 miliarde șterse, dar lecția rămăsese: un emitent public poate eșua, iar prioritatea creditorilor nu e niciodată bătută în cuie.

De ce ar trebui să te intereseze asta din București

Poate pare o poveste americană îndepărtată, dar mecanismul e universal. Orice entitate care se împrumută pe baza unei baze de venituri în declin construiește o bombă cu ceas. La noi, discuția despre finanțele autorităților locale și despre nivelul datoriei publice nu e teoretică — o parte din bugetele primăriilor românești se sprijină pe transferuri și pe împrumuturi, nu pe venituri proprii sustenabile. Când cumperi obligațiuni, fie municipale, fie de stat, cumperi de fapt încrederea că cineva va avea din ce plăti peste zece ani. Detroit ne amintește că demografia și structura economică contează mai mult decât ratingul de pe hârtie. Un oraș care își pierde oamenii își pierde, mai devreme sau mai târziu, și solvabilitatea. Merită să te uiți la cine emite datoria, nu doar la dobânda promisă.