Publicat la 17.07.2026, 17:34:51

Regimul microîntreprinderilor a intrat în 2026 într-o formă mai strâmtă. Trei schimbări contează: cota unică de 1%, plafonul de venituri coborât la 100.000 de euro și condiția de a avea cel puțin un salariat cu normă întreagă. În paralel, impozitul pe dividende a urcat la 16%. Luate împreună, ele schimbă aritmetica pentru firmele care tratau până acum regimul micro ca pe o opțiune implicită.

O singură cotă, dar un regim mai greu de atins

Cota de 3% a fost eliminată, iar de la 1 ianuarie 2026 a rămas o singură cotă pe veniturile microîntreprinderilor: 1%. Pe hârtie, o simplificare care avantajează firmele care plăteau anterior 3%. În practică, întrebarea nu mai este ce cotă aplici, ci dacă mai ai dreptul să rămâi în regim: plafonul a coborât la 100.000 de euro, față de 250.000 anterior, iar salariatul cu normă întreagă este o condiție de acces, nu o formalitate.

Cine iese din micro și ce plătește în schimb

Firmele cu venituri între noul plafon și cel vechi sunt categoria cea mai expusă: nu s-au schimbat, dar regimul s-a mutat sub ele. Ieșirea din micro înseamnă impozit pe profit de 16%, adică o bază de calcul diferită. Cei 1% se aplicau veniturilor, indiferent de rentabilitate; cei 16% se aplică profitului, deci depind de marjă.

Punctul de echilibru se calculează simplu: 1% din venituri egalează 16% din profit atunci când marja este de 6,25%. Peste această marjă, impozitul pe profit costă mai mult decât regimul micro; sub ea, costă mai puțin. O firmă de servicii cu cheltuieli mici, unde profitul se apropie de cifra de afaceri, resimte tranziția cel mai dur. O firmă de comerț cu marjă subțire poate descoperi că trecerea pe 16% nu este dezastrul anunțat.

Dividendele schimbă calculul final

Comparația corectă nu se oprește la impozitul societății. Din 1 ianuarie 2026, dividendele se impozitează cu 16%, față de 10% anterior. Pentru o firmă pe impozit pe profit care distribuie integral rezultatul, sarcina cumulată ajunge la circa 29,4% — 16% la nivelul societății, apoi încă 16% pe ce rămâne. Majorarea atinge ambele regimuri, dar scumpește distribuirea profitului.

Obligațiile care vin la pachet

Trecerea la impozit pe profit nu este doar o cotă diferită, ci un alt mod de a ține evidența contabilă. Rezultatul fiscal se construiește din contabilitate, nu dintr-o singură cifră de venituri: fiecare cheltuială trebuie susținută cu documente și încadrată corect din punctul de vedere al deductibilității, iar erorile costă direct în baza impozabilă. Este motivul pentru care multe firme mici externalizează această parte către servicii de contabilitate online , mai ales în primul an după ieșirea din regimul micro.

La aceasta se adaugă TVA. Cota standard este 21% din 1 august 2025, cu o singură cotă redusă de 11%, care a înlocuit vechile 5% și 9%. Pragul de înregistrare este 395.000 de lei, în vigoare din 1 septembrie 2025 — un prag exprimat în lei care, în multe cazuri, este atins înaintea plafonului micro exprimat în euro. O firmă poate deveni plătitoare de TVA cu mult înainte să se pună problema ieșirii din micro.

Ce înseamnă asta în practică

Pentru 2026, decizia relevantă nu mai este alegerea între 1% și 3%, ci proiecția veniturilor față de plafon și marja reală a afacerii. Firmele apropiate de 100.000 de euro ar trebui să știe din timp cum arată factura fiscală în ambele scenarii, nu după închiderea anului.



