Publicat la 17.07.2026, 17:30:00

Stațiunea montană Sinaia va avea un nou reper. Un hotel popular se redeschide sub celebrul brand internațional Radisson Blu. Este vorba de fostul hotel de la Cota 1.400, care oferă una dintre cele mai spectaculoase zone montane din România, fiind în inima Munților Bucegi

68 de camere și două apartamente prezidențiale

Potrivit informațiilor disponibile, Radisson Blu Sinaia Cota 1.400 va avea la deschidere 68 de camere, dintre care șase vor fi suite junior, iar două vor fi suite prezidențiale, destinate turiștilor care caută servicii exclusiviste. Printre facilitățile care vor diferenția hotelul se numără și o piscină exterioară încălzită, astfel încât oaspeții să se poată relaxa indiferent de sezon, cu priveliște către munții din jur. Amplasarea la Cota 1.400 transformă proiectul într-unul dintre puținele hoteluri de lux din România situate chiar în zona alpină, aproape de traseele turistice și de instalațiile de transport pe cablu.

Sinaia, din ce în ce mai puternică pe piața turismului premium

Intrarea brandului Radisson Blu în această zonă confirmă interesul tot mai mare al marilor lanțuri hoteliere pentru destinațiile montane din România, ușor accesibile. Sinaia atrage anual sute de mii de turiști, atât în sezonul de schi, cât și în lunile de vară, iar apariția unui hotel internațional de cinci stele este așteptată să ridice standardele serviciilor din stațiune.

Operatorul hotelului, Premier Hospitality, și-a extins puternic activitatea în ultimii ani. În 2024, compania a preluat operarea Ramada Sibiu printr-un contract de tip lease pe o perioadă de 20 de ani. Totodată, încă din 2022, Premier Hospitality a devenit operator independent licențiat pentru hotelurile francizate sub brandurile grupului Marriott International din Europa.



Radisson Hotel Group este unul dintre cele mai mari grupuri hoteliere din lume

Radisson Hotel Group este prezent în peste 100 de țări și administrează sau dezvoltă peste 1.580 de hoteluri. Grupul deține unele dintre cele mai cunoscute branduri internaționale din industria ospitalității, printre care Radisson Blu, Radisson Collection, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites și Prize by Radisson.

Clădirea de la Cota 1.400 are o istorie de aproape un secol. Proiectată în 1932 sub patronajul Casei Regale, construcția a fost gândită inițial ca sanatoriu pentru refacere și tratament, într-o perioadă în care Sinaia devenea una dintre cele mai elegante stațiuni montane ale României. Din cauza amplasării dificile, materialele de construcție au fost transportate cu care trase de boi pe vechiul drum care lega Castelul Peleș de Poiana Stânii Regale. Sanatoriul a fost inaugurat în 1939, iar după instaurarea regimului comunist a fost transformat în Hotel Alpin, devenind o destinație rezervată în special demnitarilor și turiștilor străini. După 1990, clădirea a trecut prin mai multe etape de degradare și renovare