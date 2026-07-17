Publicat la 17.07.2026, 17:04:00

România a obținut una dintre cele mai importante finanțări din istoria sectorului energetic. Banca Europeană de Investiții (BEI) a aprobat acordarea unui împrumut de 800 de milioane de euro pentru retehnologizarea Unității 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, un proiect considerat strategic atât pentru securitatea energetică a țării, cât și pentru tranziția către energie cu emisii reduse de carbon.

Anunțul a fost făcut de Nuclearelectrica, compania de stat care operează centrala nucleară de la Cernavodă. Împrumutul urmează să fie aprobat și de acționarii companiei într-o viitoare Adunare Generală.

Cea mai mare finanțare pentru un proiect nuclear din România

Cele 800 de milioane de euro reprezintă un pas decisiv în modernizarea Unității 1, reactor aflat în funcțiune din 1996. După retehnologizare, acesta va putea produce energie în condiții de siguranță pentru încă aproximativ 30 de ani, până în jurul anului 2060. Investiția face parte dintr-un plan amplu de finanțare, bazat atât pe fondurile proprii ale Nuclearelectrica, cât și pe împrumuturi și garanții acordate de instituții financiare internaționale, agenții de credit la export și bănci comerciale.

Proiectul beneficiază deja de un împrumut de 540 de milioane de euro, contractat în 2025 printr-un sindicat bancar coordonat de JP Morgan. Noua finanțare aprobată de BEI completează structura financiară necesară pentru una dintre cele mai complexe investiții energetice realizate vreodată în România.

Ce înseamnă retehnologizarea reactorului

Lucrările au început deja în faza pregătitoare și includ obținerea autorizațiilor, contractarea serviciilor de inginerie, achiziția echipamentelor și execuția lucrărilor civile. Etapa cea mai importantă va începe în perioada 2027-2030, când reactorul va fi oprit pentru efectuarea lucrărilor majore de modernizare. Printre cele mai complexe operațiuni se numără înlocuirea tuburilor reactorului, urmată de teste tehnologice și repunerea în funcțiune. Planul este ca Unitatea 1 să revină în exploatare în anul 2030, cu performanțe optimizate și o nouă durată de viață de aproximativ trei decenii.

Potrivit directorului general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, reactorul modernizat va continua să asigure aproximativ 9% din producția anuală de energie electrică a României în perioada 2030-2060. Oficialul subliniază că implicarea unor instituții financiare internaționale importante confirmă soliditatea proiectului și importanța sa strategică pentru România și pentru politica energetică europeană.

"S.N. Nuclearelectrica S.A. (Nuclearelectrica) anunţă că Boardul Băncii Europene de Investiţii (BEI) a aprobat în data de 15 iulie 2026 acordarea unui împrumut de 800 milioane euro pentru proiectul Retehnologizării Unităţii 1 CNE Cernavodă (Proiectul), ceea ce pentru România şi industria energetică nucleară, în general, reprezintă o finanţare istorică", se arată într-un comunicat al companiei.





Reactorul se numără constant printre cele mai eficiente trei reactoare nucleare la nivel mondial

Compania afirmă că poate susține investițiile datorită evoluției foarte bune a rezultatelor financiare. În 2025, profitul net al Nuclearelectrica a crescut cu 40,4% față de anul precedent, iar în primul trimestru din 2026 avansul a ajuns la 72% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Unitatea 1 de la Cernavodă este unul dintre cele mai performante reactoare nucleare din lume. De la punerea în funcțiune, în 1996, aceasta a produs peste 150 de milioane de MWh de energie electrică și a contribuit la evitarea emiterii în atmosferă a aproximativ 145 de milioane de tone de dioxid de carbon.

Reactorul se numără constant printre cele mai eficiente trei reactoare nucleare la nivel mondial.