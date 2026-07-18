Publicat la 18.07.2026, 00:02:15

„Piața nu greșește niciodată, dar opiniile deseori greșesc." — Jesse Livermore, „How to Trade in Stocks" (1940)

Omul care a câștigat și a pierdut trei averi

Livermore a scris asta la 63 de ani, într-o cărticică subțire publicată cu doar câteva luni înainte să se sinucidă într-un hotel din New York. Nu era un teoretician. Speculase pe bursă din adolescență, făcuse 100 de milioane de dolari pariind pe prăbușirea din 1929 — o sumă amețitoare atunci — și reușise apoi să piardă aproape tot. Fraza aceasta nu vine dintr-un manual optimist, ci dintr-un om care plătise scump fiecare cuvânt. El știa exact cât costă să te cerți cu prețul.

Când ai „dreptate" și tot pierzi bani

Ideea lui e simplă și incomodă: cotația unei acțiuni reflectă suma tuturor deciziilor reale ale participanților, nu ce crezi tu că ar merita compania. Poți avea o analiză impecabilă și tot să te trezești cu portofoliul roșu, pentru că piața nu-ți datorează nimic. Investitorul român cunoaște bine sentimentul — cine a cumpărat o acțiune la BVB convins că „e ieftină la fundamentale" și a privit-o apoi coborând luni întregi înțelege perfect ce voia Livermore să spună.

Contraexemplul merită menționat însă, altfel devine o scuză pentru pasivitate. Uneori piața chiar exagerează pe termen scurt, iar cel care rezistă tentației de a vinde în panică are dreptate până la urmă. Diferența e subtilă: Livermore nu spune că prețul e mereu corect pe fond, ci că el este realitatea cu care lucrezi acum. Poți paria împotriva lui, dar nu poți nega că el decide cine rămâne solvabil. Un investitor bun separă convingerea despre valoare de recunoașterea faptului că piața plătește facturile, nu opinia ta.

Notează unde te-ai înșelat, nu unde ai avut dreptate

Deschide astăzi un fișier și scrie, pentru fiecare poziție pe care o deții, un preț la care recunoști că opinia ta a fost greșită. Nu o speranță, un nivel concret. Dacă acțiunea îl atinge, ieși — indiferent cât de bună ți se pare povestea companiei. Livermore repeta că pierderile mici sunt taxa de intrare, iar cele mari sunt cele care te scot din joc definitiv. Majoritatea investitorilor fac exact invers: taie profiturile repede și lasă pierderile să crească, pentru că a admite o greșeală doare mai tare decât a pierde bani. Piața n-o să-ți ceară scuze. Măcar tu poți să-ți definești din timp momentul în care nu mai insiști.