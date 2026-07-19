Publicat la 19.07.2026, 00:02:22

„După ce am petrecut mulți ani la Wall Street și după ce am câștigat și am pierdut milioane de dolari, vreau să vă spun asta: nu gândirea mea mi-a adus vreodată banii cei mari. Întotdeauna statul pe loc a făcut-o. Ați priceput? Statul meu pe loc!” — Jesse Livermore, prin vocea lui Larry Livingston în „Reminiscences of a Stock Operator”, Edwin Lefèvre, 1923

Speculatorul care a mizat pe tăcere

Livermore nu era genul de om care să stea liniștit. A câștigat o avere pariind pe prăbușirea din 1907 și alta, uriașă, în crahul din 1929 — se spune că a ieșit din acea toamnă cu peste 100 de milioane de dolari, o sumă amețitoare pentru epocă. Tocmai de aceea confesiunea lui surprinde. Un om care trăia din mișcare, din citirea benzii de ticker minut cu minut, recunoaște că marile lovituri nu au venit din agilitate. Au venit din faptul că, odată intrat într-o poziție corectă, a avut curajul să nu facă nimic. Fraza apare într-o carte scrisă de un jurnalist, dar toți din branșă știu că vocea e a lui.

Boala clicului rapid

Astăzi ai aplicația de tranzacționare în buzunar și poți vinde o acțiune în trei secunde, la semafor. Exact asta e problema. Cel mai frecvent mod prin care investitorul român pierde bani la BVB nu e alegerea greșită a acțiunii, ci vânzarea celei bune prea devreme. Cumperi Hidroelectrica sau Romgaz, prinzi un plus de 8% în două săptămâni, te sperie o corecție de 3% și ieși. Iar apoi te uiți cum titlul urcă încă 40% fără tine.

Există și reversul, pe care Livermore l-a trăit pe pielea lui: a murit falit, în 1940. „Statul pe loc” funcționează doar când ai avut dreptate de la început și când poziția merge în direcția ta. A sta încremenit într-o pierdere care se adâncește nu e răbdare, e negare. Diferența dintre disciplină și încăpățânare e subțire, iar Livermore însuși a călcat-o de mai multe ori.

Scrie-ți teza înainte, nu după

Înainte să apeși pe cumpărare, notează pe hârtie două lucruri: de ce cumperi și la ce preț recunoști că te-ai înșelat. Dacă acțiunea urcă și teza rămâne validă, nu ai niciun motiv să vinzi pentru că ți-a țiuit telefonul cu o știre. Dacă atinge nivelul la care ai admis dinainte că greșești, ieși fără dezbateri interioare. Restul timpului — și aici e partea grea — nu deschide aplicația. Cel mai bun instrument al unui investitor pe termen lung nu e ecranul, ci butonul de închidere.