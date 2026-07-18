Publicat la 18.07.2026, 21:26:36

Wizz Air anunță lansarea a două noi rute de pe Aeroportul Otopeni către Almería (Spania) și Dubrovnik (Croația), însă compania transmite că, pe termen scurt, nu va miza pe o extindere agresivă a rețelei. Operatorul low-cost preferă să consolideze destinațiile deja existente, prin creșterea frecvențelor și a capacității, în timp ce pregătește noi anunțuri pentru sezonul de iarnă.

Românii călătoresc tot mai mult pentru vacanțe

Compania aeriană maghiară marchează 20 de ani de activitate în România și spune că piața locală a devenit una dintre cele mai importante din rețeaua sa europeană. Noile curse către Almería și Dubrovnik sunt disponibile începând din această lună, iar reprezentanții companiei susțin că alte destinații vor fi anunțate în perioada următoare.

„Nu vrem să deschidem noi rute doar de dragul de a deschide noi rute. Ceea ce încercăm este să echilibrăm rețeaua, să oferim mai multe oportunități pe rutele existente și să construim mai multă reziliență și fiabilitate”, a declarat Jan Meijer, director comercial al Wizz Air.

Potrivit companiei, profilul pasagerilor români s-a schimbat semnificativ în ultimele două decenii. Dacă, la început, majoritatea zborurilor erau folosite pentru vizitarea rudelor sau pentru muncă în străinătate, în prezent călătoriile de agrement reprezintă unul dintre principalele motoare ale cererii.

Reprezentanții operatorului spun că dezvoltarea economiei românești și creșterea veniturilor populației au dus la o cerere tot mai mare pentru destinații turistice.

Lider pe piața din România

Wizz Air afirmă că deține aproximativ 50% din piața locală și operează în prezent o flotă de 41 de aeronave Airbus bazate în România, cu aproape 1.900 de angajați și o rețea de peste 230 de rute către 26 de piețe internaționale.

Compania estimează că va pune la dispoziția pasagerilor aproximativ 18 milioane de locuri în 2026, cu 14% mai multe decât în anul precedent. În primele luni ale acestui an, operatorul a efectuat deja aproximativ 41.000 de zboruri din și spre România, cu aproape 18% peste nivelul din perioada similară a anului trecut.

În cei 20 de ani de activitate, Wizz Air susține că a transportat peste 120 de milioane de pasageri pe piața românească.

Mai multe zboruri, dar și mai multe rute eliminate

În paralel cu lansarea noilor destinații, compania continuă și procesul de optimizare a rețelei.

În ultimele luni, Wizz Air a anunțat renunțarea la mai multe rute operate din România, printre care București–Paris Orly, București–Pescara, București-Băneasa–Wroclaw, Craiova–Napoli, Craiova–Memmingen, București–Bratislava, precum și mai multe zboruri de la Timișoara către Praga, Berlin, Frankfurt Hahn, Nürnberg și Basel. De asemenea, ruta București–Turku (Finlanda) va fi suspendată, iar zborul planificat între Timișoara și Birmingham nu va mai fi inaugurat.

Compania explică faptul că astfel de ajustări fac parte din modelul său de business ultra-low-cost și permit redistribuirea aeronavelor către piețele și rutele unde cererea este mai ridicată.

Pe lângă noile curse spre Almería și Dubrovnik, Wizz Air a extins în acest an oferta de vară cu destinații precum Brindisi, Faro, Antalya, Barcelona, Malta și Kefalonia, mizând pe creșterea segmentului de călătorii de vacanță al pasagerilor români.



