Publicat la 19.07.2026, 01:01:38

Pe 19 iulie 2007, indicele Dow Jones Industrial Average a închis ședința la 14.000,41 puncte — prima închidere din istorie peste pragul de 14.000. Wall Street sărbătorea. Ce aproape nimeni nu spunea cu voce tare în acea zi era că, la doar câteva birouri distanță, Bear Stearns tocmai anunțase că două dintre fondurile sale de hedging, expuse pe credite ipotecare subprime, ajunseseră practic la valoare zero.

Un raliu construit pe datorie ieftină

Ritmul urcării fusese amețitor. Dow trecuse de 12.000 în octombrie 2006, de 13.000 în aprilie 2007 și, în trei luni, atinsese 14.000. Dobânda de referință a Fed stătea la 5,25%, economia americană creștea, iar profiturile corporative păreau de neoprit. Băncile împachetau credite ipotecare în produse structurate pe care agențiile de rating le ștampilau cu AAA, iar investitorii instituționali le cumpărau fără să se uite prea atent sub capotă.

Semnalele de alarmă existau, dar erau tratate ca zgomot de fond. Prețurile locuințelor în SUA începuseră deja să scadă. Rata restanțelor la creditele subprime urca. Colapsul fondurilor Bear Stearns din acea vară a fost primul crac vizibil. Piața l-a interpretat însă ca un incident izolat, nu ca începutul unei reacții în lanț. Optimismul era mai puternic decât aritmetica.

De la vârf la 6.547 de puncte

Petrecerea nu a durat. Maximul istoric a venit pe 9 octombrie 2007, la 14.164 de puncte, după care a urmat prăbușirea. Falimentul Lehman Brothers din septembrie 2008 a transformat criza subprime într-un colaps sistemic global. Pe 9 martie 2009, Dow atingea minimul de 6.547 de puncte — o pierdere de peste 54% față de închiderea triumfală din iulie 2007.

Consecințele au rescris regulile jocului. Au apărut Dodd-Frank în SUA și Basel III la nivel global, cerințe de capital mult mai stricte pentru bănci și o suspiciune durabilă față de produsele structurate complexe. Băncile centrale au intrat în epoca dobânzilor zero și a tipăririi de bani pe scară industrială, un experiment ale cărui efecte le simțim și azi. Ironic, Dow avea să revină la 14.000 abia în 2013 — șase ani pierduți pentru cine cumpărase chiar pe vârf.

Recordurile nu sunt un plan de investiții

Lecția e incomodă tocmai pentru că se repetă. Un maxim istoric nu spune nimic despre ce urmează — el descrie doar cât de mult au plătit alții până acum. În iulie 2007, cei mai mulți investitori confundau prețul mare cu siguranța. Adevărul stătea în bilanțurile băncilor, nu în graficul indicelui.

Pentru cine se uită azi la BVB sau la bursele americane aflate din nou la niveluri record, întrebarea utilă nu e „cât de sus a ajuns", ci „ce datorie și ce riscuri ascunse susțin aceste prețuri". Diversificarea și un orizont lung nu sunt clișee de manual — sunt exact ceea ce a salvat, în cele din urmă, portofoliile celor care nu au vândut în panică în martie 2009. Piața te răsplătește pentru răbdare, dar te pedepsește crunt pentru euforie.