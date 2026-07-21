Publicat la 21.07.2026, 00:01:50

„Nu gândirea mea mi-a adus vreodată banii mari. A fost întotdeauna faptul că am stat pe loc. Ai înțeles? Faptul că am rămas așezat!" — Jesse Livermore, prin vocea lui Larry Livingston în „Reminiscences of a Stock Operator" (Edwin Lefèvre, 1923)

Un speculator care a câștigat și a pierdut trei averi

Livermore nu era un teoretician. Era un băiat care la 15 ani nota prețurile pe o tablă într-un bucket shop din Boston și care, decenii mai târziu, a mizat masiv pe scădere înainte de crahul din 1929, ieșind cu peste 100 de milioane de dolari — o sumă amețitoare pentru vremea aceea. Citatul apare în cartea semi-biografică a lui Lefèvre, unde Livermore devine personajul Larry Livingston. Ideea centrală e brutal de simplă: partea grea nu e să identifici trendul corect, ci să reziști tentației de a-l abandona prea devreme. El observase că oamenii inteligenți pierdeau bani tocmai pentru că nu puteau sta liniștiți. Aveau nevoie de acțiune, de mișcare, de senzația că fac ceva.

Butonul care te costă cel mai mult

Aplicația în 2026 e aproape jenant de directă. Ai aplicația de brokeraj în telefon, notificări la fiecare tremurat al pieței, iar la BVB o zi cu volatilitate ridicată te împinge să vinzi de frică sau să cumperi de lăcomie. Livermore ar fi spus că exact aici pierzi. Nu în alegerea acțiunii, ci în incapacitatea de a o ține. Investitorul român tipic, care a prins un randament frumos la o companie solidă, se sperie la prima corecție de 8% și lichidează. Peste un an regretă.

Dar atenție — citatul are și o capcană. Livermore vorbea despre a sta pe loc într-o poziție corectă, nu despre a te agăța orbește de una greșită. El însuși avea o regulă strictă de a tăia pierderile rapid. A muri lipit de o acțiune care se prăbușește nu e răbdare, e negare. Diferența dintre cele două l-a costat, în cele din urmă, chiar și pe el: a mai pierdut o avere și s-a sinucis în 1940. Deci nu idealiza omul. Ascultă lecția.

Fă-ți o regulă înainte să cumperi

Concret: înainte de următoarea tranzacție, scrie pe hârtie două cifre. Prețul la care ieși în pierdere și motivul pentru care ai cumpărat. Dacă motivul rămâne valabil, ignoră zgomotul zilnic și lasă poziția în pace — chiar dacă degetul te mănâncă. Dacă teza s-a rupt, ieși fără dezbatere. Restul timpului, cel mai bun lucru pe care îl poți face e să nu faci nimic. Sună anticlimactic. Exact asta e și ideea.