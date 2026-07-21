Publicat la 21.07.2026, 10:15:23

Un grav incident naval s-a produs în Marea Neagră, la aproximativ 20 de mile marine de litoralul românesc, după ce tancul LPG Gas Lisbon, aflat sub pavilion liberian și încărcat cu gaz petrolier lichefiat (GPL), a fost afectat de o explozie urmată de incendiu. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați de autoritățile române, iar trei dintre aceștia au suferit răni ușoare și au fost transportați la spital.

Nava transporta aproape 3.800 de tone de propan

Președintele Nicușor Dan a afirmat că autoritățile iau în calcul posibilitatea ca incidentul să fie legat de războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei.

„Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”, a transmis șeful statului.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, Gas Lisbon plecase din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta spre portul ucrainean Reni. La bord se aflau peste 3.790 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane.

În urma exploziei, suprastructura navei a fost grav avariată și a izbucnit un incendiu. Membrii echipajului s-au refugiat în prova navei, fără posibilitatea de a utiliza propriile mijloace de evacuare.

Operațiune de salvare desfășurată în condiții dificile

Alarma a fost transmisă prin Centrul Maritim de Coordonare și Salvare (MRCC) Constanța, iar autoritățile române au declanșat imediat o amplă operațiune de căutare și salvare.

La locul incidentului au fost trimise:

· două nave SAR ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) – SAR Apollo și SAR Artemis;

· o navă de intervenție a Gărzii de Coastă;

· un remorcher, pentru a împiedica nava avariată să intre în derivă și să pună în pericol traficul maritim.

Comunicarea cu echipajul a fost menținută prin intermediul unei nave comerciale aflate în apropiere, folosită ca releu radio.

Elicopterul nu a putut interveni

Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne pregătise și o intervenție aeriană, însă condițiile meteorologice nefavorabile au făcut imposibilă folosirea elicopterului.

Toți cei 17 marinari au fost evacuați în siguranță, iar cele trei persoane rănite au fost transportate cu o navă multirol a ISU Tulcea în portul Tulcea, unde au fost preluate de echipaje SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean pentru a fi duse la spital.

Autoritățile investighează cauzele exploziei

În prezent, instituțiile române investighează circumstanțele producerii exploziei și încearcă să stabilească dacă incidentul a fost unul accidental sau are legătură cu conflictul militar din regiunea Mării Negre.

Nava rămâne sub supraveghere, iar remorcherul mobilizat în zonă are misiunea de a preveni deplasarea necontrolată a acesteia și apariția unor riscuri suplimentare pentru navigație sau pentru mediul marin.