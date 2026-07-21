Publicat la 21.07.2026, 08:53:43

Salariul minim pe economie în 2026 este de 4.325 lei brut - suma minimă pe care orice angajator din România este obligat legal să o plătească unui angajat cu normă întreagă, începând cu 1 iulie 2026. Pentru aproximativ 1,5 milioane de români, această cifră nu e statistică - e tot ce intră în cont la sfârșitul lunii.

Față de acum zece ani, când salariul minim era de 975 de lei, creșterea e spectaculoasă pe hârtie. Dar după inflația din ultimii ani, puterea de cumpărare reală spune o altă poveste.

Cât este salariul minim pe economie în 2026 - brut și net

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut a crescut de la 4.050 lei la 4.325 lei - o majorare de 275 lei, adică 6,8% față de prima jumătate a anului.

Din această sumă, înainte ca banii să ajungă în contul angajatului, statul reține trei contribuții:

- 25% contribuție la pensie (CAS): 1.081 lei

- 10% contribuție la sănătate (CASS): 433 lei

- 10% impozit pe venit, aplicat la baza rămasă după deduceri

Rezultatul: un angajat fără persoane în întreținere primește în mână aproximativ 2.699 lei net.

Cei cu copii sau alte persoane în întreținere primesc mai mult - deducerea personală crește odată cu numărul de persoane în întreținere și poate elimina complet impozitul pe venit în cazul familiilor cu trei sau mai mulți copii.

O chirie modestă într-un oraș mediu din România costă între 1.500 și 2.500 de lei pe lună. Utilitățile, mâncarea și transportul adaugă ușor încă 1.500 de lei. Pentru mulți dintre cei care câștigă minimul pe economie, matematica nu iese.

Cum a evoluat salariul minim pe economie în ultimii 10 ani

Creșterea salariului minim a fost constantă, dar nu liniară. Unii ani au adus majorări substanțiale - împinse de presiuni electorale sau negocieri sindicale intense. Alți ani, majorările au fost simbolice.

De la 975 de lei în 2015 la 4.325 lei în iulie 2026 - o creștere de peste 340% în zece ani. Inflația ridicată din 2022-2024 a erodat însă o parte semnificativă din acest câștig real.

Un calcul rapid pentru iulie 2026

Brut: 4.325 lei

Minus CAS 25%: 1.081 lei

Minus CASS 10%: 433 lei

Baza de impozitare după deduceri: ~2.611 lei

Minus impozit 10%: 261 lei

Net în mână: ~2.699 lei

Nota: OUG 89/2025 prevede o deducere suplimentară de 200 lei/lună în semestrul II 2026, care reduce ușor impozitul față de calculul standard.

Folosește calculatorul de salariu money.ro pentru a calcula exact cât primești în mână în funcție de situația ta.

Excepții: salariul minim în construcții și sectoare speciale

Nu toți angajații cu salariu minim câștigă același lucru. Sectorul construcțiilor beneficiază de un regim fiscal special și de un salariu minim diferențiat, stabilit separat prin lege. Angajații din construcții au plătit ani de zile contribuții reduse și au beneficiat de scutirea de impozit pe venit - un avantaj care a atras mulți muncitori spre acest sector.

Ce impact are salariul minim asupra prețurilor și inflației

Creșterile salariului minim nu rămân fără ecou în economie. Când costul forței de muncă crește, companiile - în special cele mici, cu marje reduse - transferă o parte din cost în prețurile finale.

Studiile BNR arată o corelație clară: majorările semnificative ale salariului minim contribuie la presiuni inflaționiste în lunile următoare, în special în servicii și comerț cu amănuntul. Paradoxul e evident - salariul minim crește ca să ajute angajații să facă față scumpirii vieții, dar contribuie el însuși la scumpiri.

Salariul minim pe economie în 2027 - ce se negociază

Negocierile pentru 2027 vor începe în toamna lui 2026, în Consiliul Național Tripartit. La masă stau guvernul, confederațiile patronale și cele sindicale - fiecare cu interese diferite și, de obicei, cu cifre foarte depărtate unele de altele.

Tendința din ultimul deceniu arată creșteri anuale între 8% și 20%. Dacă ritmul se menține, salariul minim ar putea depăși 4.700-4.800 de lei brut în 2027.

Mediul de afaceri avertizează că ritmul de creștere pune presiune pe companiile mici. Sindicatele răspund că salariile reale au rămas în urmă față de inflație. Adevărul, ca de obicei, e undeva la mijloc.

De ce contează salariul minim pentru economia României

Circa 1,5 milioane de angajați câștigă salariul minim sau foarte aproape de el - majoritatea în retail, agricultură, curățenie și servicii. Pentru aceștia, fiecare majorare înseamnă ceva concret. Pentru angajatori, mai ales cei mici, înseamnă costuri mai mari care se duc direct în prețuri sau în decizia de a angaja mai puțin.

România are încă unul dintre cele mai mici salarii minime din Uniunea Europeană, deși distanța față de media europeană s-a redus vizibil în ultimii ani.

Calculele din acest articol sunt orientative. Pentru situația ta exactă, consultă un contabil.