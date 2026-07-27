Publicat la 27.07.2026, 00:01:06

„Nu gândirea mea mi-a adus banii cei mari. Întotdeauna a fost răbdarea de a sta pe loc. Ai înțeles? Statul meu neclintit!" — Jesse Livermore (prin Edwin Lefèvre), Reminiscences of a Stock Operator, 1923

Speculatorul care a doborât piața și apoi s-a doborât pe sine

Livermore a fost cel mai celebru trader al primei jumătăți de secol XX. A câștigat o avere pariind pe prăbușirea din 1907 și încă una, uriașă, în crahul din 1929 — se spune că a ieșit din acea toamnă cu peste 100 de milioane de dolari, o sumă amețitoare pentru vremea aceea. Fraza de mai sus apare în cartea semi-biografică pe care Edwin Lefèvre a scris-o pornind de la conversațiile cu el. Ironia amară: același om care predica răbdarea a murit falit și singur, în 1940. A știut ce trebuie făcut. Nu întotdeauna a reușit să se asculte.

De ce mâna care apasă „vinde" e cea mai scumpă

Ideea lui Livermore e brutal de simplă. Odată ce ai identificat o poziție corectă, adevărata provocare nu mai e analiza — e să nu faci nimic. Să reziști tentației de a vinde la primul salt de 8%, de a intra și ieși de zece ori pe lună fiindcă te mănâncă degetele. Piața te plătește pentru răbdare, nu pentru activitate.

Gândește-te la un investitor român care a cumpărat acțiuni Hidroelectrica la listarea din 2023. Cine a stat neclintit și a reinvestit dividendele generoase a avut de câștigat. Cine a vândut la prima corecție, speriat de o zi roșie pe BVB, a transformat o poziție solidă într-un profit mărunt. Contraexemplul e la fel de real: statul pe loc nu funcționează dacă teza inițială era greșită. Livermore vorbea despre a sta neclintit pe o poziție corectă — nu despre a te agăța orbește de o companie care se scufundă. Diferența dintre răbdare și încăpățânare e subțire și te costă exact atunci când o confunzi.

Un exercițiu pentru weekendul acesta

Deschide istoricul tranzacțiilor tale din ultimul an. Numără de câte ori ai vândut o acțiune care ulterior a crescut. Apoi calculează, aproximativ, cât ai plătit în comisioane și impozit pe câștig pentru toate mișcările făcute din nervi, nu din strategie. Cifra te va surprinde. Data viitoare când simți impulsul să vinzi, pune-ți o singură întrebare: s-a schimbat ceva la companie sau doar la starea mea de spirit? Dacă răspunsul e „starea mea de spirit", închide aplicația și fă altceva. Uneori cea mai profitabilă decizie de investiții e să te ridici de la ecran.