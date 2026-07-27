Publicat la 27.07.2026, 01:01:10

Pe 27 iulie 1694, regele William al III-lea și regina Mary semnau carta regală care dădea naștere Băncii Angliei. Motivul nu era unul nobil, ci unul cât se poate de practic: coroana engleză avea nevoie disperată de bani pentru războiul cu Franța lui Ludovic al XIV-lea. Un consorțiu de investitori a strâns 1,2 milioane de lire sterline în doar câteva zile și le-a împrumutat statului cu o dobândă de 8% pe an. În schimb, primeau dreptul de a emite bancnote. Așa a apărut instituția care avea să devină șablonul pentru fiecare bancă centrală de pe planetă.

Un stat falit și niște negustori cu bani

Anglia sfârșitului de secol XVII era o economie în plină expansiune comercială, dar cu finanțele publice într-o stare jalnică. Coroana împrumuta la dobânzi uriașe și adesea nu-și onora datoriile — un rege putea pur și simplu să refuze să plătească. Scoțianul William Paterson a venit atunci cu o idee care părea excentrică: o bancă privată pe acțiuni, care să împrumute guvernul, dar cu garanții solide și cu venituri din taxe alocate special pentru rambursare.

Investitorii care au subscris cele 1,2 milioane de lire nu știau că pun bazele unei revoluții. Pentru ei era o afacere bună — dobândă garantată de la stat, plus privilegiul emisiunii de bancnote. Ceea ce nu anticipau era că această instituție avea să supraviețuiască trei secole și jumătate, războaie, prăbușiri financiare și naționalizarea din 1946. Modelul de a finanța statul prin datorie tranzacționabilă, nu prin confiscări arbitrare, a schimbat complet relația dintre putere și bani.

Cum a devenit împrumutătorul de ultimă instanță

Rolul Băncii Angliei s-a extins treptat, adesea în urma crizelor. Abia în secolul XIX, după panici bancare repetate, jurnalistul Walter Bagehot a formulat principiul care definește și azi orice bancă centrală: în vreme de panică, împrumută generos, dar contra garanții bune și la dobânzi penalizatoare. Este exact ceea ce au făcut Fed și BCE în 2008 și în pandemie. Ideea de "lender of last resort" s-a născut din experiența acumulată la Londra timp de două secole.

Standardul aur, gestionarea cursului, politica monetară ca instrument de control al inflației — toate au fost testate mai întâi aici. Când BNR a fost înființată în 1880, fondatorii ei s-au uitat direct la modelul britanic și la cel francez. Nu inventăm nimic nou când vorbim de dobânda de politică monetară; principiul are peste 300 de ani.

Ce ne spune 1694 despre dobânzile de azi

Lecția reală nu e despre vechime, ci despre încredere. Banca Angliei a funcționat pentru că statul și-a respectat angajamentele față de creditori, iar asta a coborât costul de finanțare al întregii economii. Când un stat plătește la timp, împrumută ieftin. Când nu, plătește scump — sau nu mai împrumută deloc.

Uitați-vă la randamentele titlurilor de stat românești și la dobânda de politică monetară a BNR de acum. Ele reflectă exact același mecanism inventat în 1694: prețul banilor depinde de cât de mult te crede piața. Deficitul bugetar mare al României nu e o abstracțiune contabilă — el se traduce direct în dobânzi mai mari la creditul ipotecar și la datoria pe care o plătim cu toții. Trei secole mai târziu, regula lui Paterson e la fel de valabilă: cine gestionează prost banii publici plătește dublu.