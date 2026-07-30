Publicat la 30.07.2026, 01:01:14

„Nu gândirea mea mi-a adus banii cei mari. A fost mereu statul pe loc. Ai înțeles? Statul meu neclintit!" — Jesse Livermore, prin vocea personajului Larry Livingston în „Reminiscences of a Stock Operator" (Edwin Lefèvre, 1923)

Speculatorul care a câștigat și a pierdut trei averi

Livermore a fost cel mai temut trader al primei jumătăți de secol XX. A câștigat 100 de milioane de dolari pariind pe prăbușirea din 1929 — sumă care astăzi ar depăși un miliard și jumătate. Fraza asta nu apare într-un manual academic, ci în cartea semi-biografică a lui Lefèvre, unde Livermore vorbește prin alter ego-ul Larry Livingston. Ideea l-a obsedat toată viața: greșeala lui recurentă nu era că alegea prost acțiunile, ci că nu avea răbdare să lase o poziție câștigătoare să lucreze. Vindea la primul profit vizibil, apoi privea neputincios cum trendul continua fără el. A murit sărac în 1940, după ce și-a pierdut și ultima avere. Contradicția asta face citatul mai credibil, nu mai puțin.

De ce mâna care nu tremură câștigă la BVB

Statul pe loc sună pasiv, dar e cea mai grea disciplină din piață. Investitorul român tipic verifică portofoliul de câteva ori pe zi și simte o nevoie aproape fizică să facă ceva când vede roșu pe ecran. Exact aici pierde. Dividendele grase de la Romgaz, SNP sau bănci nu ajung la cine cumpără și vinde nervos, ci la cine stă. Un titlu ca TLV a răsplătit generos pe cei care au ignorat toate panicile din ultimul deceniu, inclusiv corecțiile bruște și zvonurile despre taxe.

Există și revers. Statul neclintit pe o poziție proastă e încăpățânare, nu răbdare — și Livermore știa asta mai bine ca oricine, pentru că avea reguli stricte de tăiere a pierderilor. Cine a stat pe Fondul Proprietatea sperând la revenire, sau pe acțiuni de firme cu datorii care se adânceau, a confundat răbdarea cu refuzul de a recunoaște greșeala. Diferența e simplă: stai pe ce merge bine, nu pe ce speri că se va îndrepta.

Testul celor 12 luni

Alege o singură acțiune solidă din portofoliu, una despre care ești convins pe termen lung, și interzice-ți orice tranzacție pe ea timp de douăsprezece luni. Fără excepții pentru știri, fără vânzări la primul profit de 15%. Notează undeva de câte ori simți impulsul să o atingi — vei fi surprins câte. La final compară randamentul cu media tranzacțiilor tale active din același an. Probabil vei descoperi ce a descoperit și Livermore, doar că tu o vei afla gratis, nu cu prețul a trei averi pierdute.