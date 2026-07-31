Publicat la 31.07.2026, 00:02:09

„Nu gândirea mea mi-a adus banii mari, ci mereu răbdarea mea de a sta pe poziție. Ai înțeles? Faptul că am stat neclintit!" — Jesse Livermore, citat în „Reminiscences of a Stock Operator" de Edwin Lefèvre (1923)

Un speculator care se certa cu propriul instinct de a face ceva

Livermore era printre cei mai temuți traderi de la începutul secolului XX — a câștigat și a pierdut mai multe averi decât reușesc majoritatea oamenilor să numere. A prezis crahul din 1907 și pe cel din 1929, ieșind din piață exact la timp. Fraza asta apare în cartea semi-autobiografică a lui Lefèvre, unde Livermore povestește, sub numele fictiv Larry Livingston, cum a învățat cea mai scumpă lecție a carierei. Nu la analiză se referea. Descoperise că, ori de câte ori vedea corect trendul mare, tentația de a intra și ieși repede îi mânca profitul. Marile mișcări cereau altceva: să reziști impulsului de a acționa.

Cel mai greu buton de pe platforma de tranzacționare este cel pe care nu-l apeși

Aici e paradoxul care ustură. Toate aplicațiile de investiții — de la brokerii internaționali până la cele care dau acces la BVB — sunt construite ca să te facă să tranzacționezi. Notificări, grafice care pulsează, comisioane zero care te momesc să intri și să ieși de zece ori pe zi. Fiecare click îți dă senzația că faci ceva util. Livermore spune exact opusul: banii se fac din inactivitate inteligentă, nu din agitație.

Gândește-te la românul care a cumpărat acțiuni Hidroelectrica la listarea din 2023 și pur și simplu le-a ținut, reinvestind dividendele. Comparația cu cel care a intrat și ieșit de fiecare dată când indicele BET a tresărit e brutală — al doilea a plătit taxe, comisioane și, mai ales, a ratat compunerea. Există și revers al medaliei, desigur: Livermore însuși a murit falit, pentru că „a sta pe poziție" nu funcționează când poziția e greșită din start. Răbdarea amplifică o decizie bună, dar și una proastă. Deci nu confunda încăpățânarea cu disciplina.

Scrie-ți motivul înainte, nu după

Data viitoare când cumperi ceva, notează într-un fișier de ce ai făcut-o și în ce condiții ai vinde. Concret: preț-țintă, orizont de timp, ce s-ar schimba fundamental cât să te faci să renunți. Apoi nu te mai uita zilnic la portofoliu. Dacă teza rămâne validă, statul pe poziție nu e lene — e strategia. Iar dacă simți nevoia constantă să faci ceva, probabil problema nu e piața, ci tu.