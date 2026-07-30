Publicat la 30.07.2026, 19:31:24

Primarul comunei Bucerdea Grânoasă din județul Alba, Vasile Sevestrean, în vârstă de 56 de ani, a fost găsit mort joi după-amiază în locuința sa. Edilul, aflat la primul mandat și ales pe listele AUR, a fost descoperit de soția sa în podul casei.

Potrivit primelor informații, femeia a fost cea care a alertat autoritățile după ce l-a găsit fără viață.

La fața locului au intervenit polițiști și echipaje de specialitate, care au început cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs decesul.

Conform primelor constatări ale anchetatorilor, pe corpul primarului nu au fost identificate urme vizibile de violență.

Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, procedură standard în astfel de situații, urmând ca ancheta și rezultatele expertizei medico-legale să stabilească împrejurările exacte ale decesului.

Vasile Sevestrean avea 56 de ani și se afla la primul mandat de primar al comunei Bucerdea Grânoasă, după ce a fost ales din partea AUR la alegerile locale.