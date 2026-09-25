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ActualitateCatalina Mares

Zbor anulat: care sunt condițiile pentru a beneficia de dreptul la compensație și ce trebuie să faci înainte să pleci din aeroport

Publicat la 25.09.2026, 14:45:00

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Zbor anulat: care sunt condițiile pentru a beneficia de dreptul la compensație și ce trebuie să faci înainte să pleci din aeroport
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Anularea neașteptată a unei curse aeriene este unul dintre cele mai neplăcute scenarii pentru orice călător. Panoul de afișaj din terminal care indică statusul "Canceled" creează instantaneu agitație la ghișee, cozi kilometrice și o stare generală de incertitudine. Regulamentul European EC 261/2004 oferă un cadru de protecție solid pentru pasageri, stabilind obligații financiare directe și servicii de asistență obligatorii din partea operatorilor aerieni.

Pentru a beneficia de o despăgubire ce poate ajunge până la 600 de euro, este esențial să cunoști condițiile specifice în care un zbor anulat dă dreptul la compensație și ce măsuri practice trebuie să pui în aplicare chiar din aeroport.

Condițiile legale pentru obținerea compensației financiare

Regulamentul European EC 261/2004 stabilește norme clare pentru a proteja pasagerii atunci când un zbor anulat le dă peste cap itinerariul. Nu orice anulare oferă automat dreptul la bani, ci există criterii specifice legate de intervalul de notificare și de zborul alternativ oferit.

Condițiile principale de eligibilitate includ:

Valoarea despăgubirii în funcție de distanța zborului

Suma pe care o poți recupera în caz de zbor anulat este fixată prin lege și nu depinde de prețul plătit pe biletul de avion sau de clasa tarifară (economy sau business).

Măsurarea distanței se face după metoda cercului mare, iar pragurile valorice sunt următoarele:

Distanța traseului aerian

Interval de notificare

Valoare compensație per pasager

Până la 1.500 km (ex: București - Viena)

Sub 14 zile înainte de plecare

250 €

Între 1.500 km și 3.500 km (ex: București - Londra)

Sub 14 zile înainte de plecare

400 €

Peste 3.500 km (ex: București - Dubai)

Sub 14 zile înainte de plecare

600 €


În cazul în care compania îți oferă un alt zbor care ajunge la destinație cu o diferență mică de orar față de cel inițial, valoarea compensației se poate reduce cu 50%.

Drepturile imediate în terminal: rambursare, rerutare și asistență

Pe lângă compensația bănească pentru un zbor anulat, operatorul aerian are obligația legală de a-ți oferi suport logistic imediat pe durata așteptării în aeroport.

Serviciile obligatorii pe care trebuie să le primești gratuit:

Detaliile complete privind modalitatea de procesare a solicitărilor financiare pot fi consultate în secțiunea specializată de pe site pentru zbor anulat.

Ghid practic în aeroport: 5 pași obligatorii înainte să pleci

Greșelile făcute în primele momente după aflarea veștii că ai un zbor anulat pot îngreuna procesul ulterior de obținere a banilor.

Urmează această listă de acțiuni direct din terminal:

Circumstanțe extraordinare vs. vina companiei aeriene

Liniile aeriene sunt scutite de la plata compensațiilor de 250 - 600 € doar dacă demonstrează că decizia de a avea un zbor anulat a fost cauzată de "circumstanțe extraordinare" ce nu puteau fi evitate prin măsuri rezonabile.

Iată încadrarea legală a diferitelor situații:

Cauza anulării zborului

Tipul de responsabilitate

Se plătește compensație?

Defecțiune tehnică obișnuită

Problemă de mentenanță / companie

DA

Lipsă de personal de navigare

Proastă organizare internă

DA

Condiții meteo extreme

Riscuri majore de siguranță

NU

Grevă a controlorilor de trafic aerian

Eveniment extern necontrolabil

NU

Grevă a însoțitorilor de bord proprii

Decizie internă / personal propriu

DA


Situația creată de un zbor anulat îți conferă drepturi clare garantate de lege: compensație financiară între 250 € și 600 €, asistență gratuită în terminal (mâncare, băutură, cazare) și posibilitatea de a alege între rambursare și rerutare. Succesul obținerii banilor depinde direct de colectarea dovezilor din aeroport și de acționarea rapidă.


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