Zbor anulat: care sunt condițiile pentru a beneficia de dreptul la compensație și ce trebuie să faci înainte să pleci din aeroport

Publicat la 25.09.2026, 14:45:00

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Anularea neașteptată a unei curse aeriene este unul dintre cele mai neplăcute scenarii pentru orice călător. Panoul de afișaj din terminal care indică statusul "Canceled" creează instantaneu agitație la ghișee, cozi kilometrice și o stare generală de incertitudine. Regulamentul European EC 261/2004 oferă un cadru de protecție solid pentru pasageri, stabilind obligații financiare directe și servicii de asistență obligatorii din partea operatorilor aerieni. Pentru a beneficia de o despăgubire ce poate ajunge până la 600 de euro, este esențial să cunoști condițiile specifice în care un zbor anulat dă dreptul la compensație și ce măsuri practice trebuie să pui în aplicare chiar din aeroport. Condițiile legale pentru obținerea compensației financiare Regulamentul European EC 261/2004 stabilește norme clare pentru a proteja pasagerii atunci când un zbor anulat le dă peste cap itinerariul. Nu orice anulare oferă automat dreptul la bani, ci există criterii specifice legate de intervalul de notificare și de zborul alternativ oferit. Condițiile principale de eligibilitate includ:

Perioada de notificare: ai dreptul la compensație dacă ești anunțat că ai un zbor anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de data plecării programate.

Aeroportul de plecare sau sosire: zborul trebuie să decoleze de pe un aeroport din Uniunea Europeană (indiferent de companie) SAU să aterizeze într-un aeroport din UE operat de o companie aeriană europeană.

Comparația cu orarul alternativ: dacă linia aeriană îți oferă o rerutare, dar ajungi la destinația finală cu o întârziere substanțială față de ora inițială, dreptul la bani se menține. Valoarea despăgubirii în funcție de distanța zborului Suma pe care o poți recupera în caz de zbor anulat este fixată prin lege și nu depinde de prețul plătit pe biletul de avion sau de clasa tarifară (economy sau business).

Măsurarea distanței se face după metoda cercului mare, iar pragurile valorice sunt următoarele: Distanța traseului aerian Interval de notificare Valoare compensație per pasager Până la 1.500 km (ex: București - Viena) Sub 14 zile înainte de plecare 250 € Între 1.500 km și 3.500 km (ex: București - Londra) Sub 14 zile înainte de plecare 400 € Peste 3.500 km (ex: București - Dubai) Sub 14 zile înainte de plecare 600 €

În cazul în care compania îți oferă un alt zbor care ajunge la destinație cu o diferență mică de orar față de cel inițial, valoarea compensației se poate reduce cu 50%. Drepturile imediate în terminal: rambursare, rerutare și asistență Pe lângă compensația bănească pentru un zbor anulat, operatorul aerian are obligația legală de a-ți oferi suport logistic imediat pe durata așteptării în aeroport. Serviciile obligatorii pe care trebuie să le primești gratuit: Alegerea între rambursare și rerutare: poți solicita înapoierea integrală a banilor pe bilet în termen de 7 zile SAU cel mai rapid zbor alternativ către destinația ta.

Hrana și băuturi răcoritoare: vouchere pentru mese și răcoritoare, acordate direct în terminal în funcție de durata de așteptare.

Cazare și transport: dacă biletul alternativ pus la dispoziție de decolare este programat pentru a doua zi, compania este obligată să acopere cazarea la hotel și transferul dus-întors.

Mijloace de comunicare: dreptul de a efectua gratuit două apeluri telefonice, e-mailuri sau mesaje. Detaliile complete privind modalitatea de procesare a solicitărilor financiare pot fi consultate în secțiunea specializată de pe site pentru zbor anulat . Ghid practic în aeroport: 5 pași obligatorii înainte să pleci Greșelile făcute în primele momente după aflarea veștii că ai un zbor anulat pot îngreuna procesul ulterior de obținere a banilor. Urmează această listă de acțiuni direct din terminal: 1. Păstrează cardul de îmbarcare (boarding pass): salvează biletul fizic sau aplicația mobilă cu tichetul de îmbarcare și păstrează chitanțele de bagaj.

2. Solicită dovada motivului anulării: mergi la ghișeul operatorului sau al reprezentanței din aeroport și cere un document scris în care să fie specificată cauza exactă pentru care s-a emis un zbor anulat.

3. Fotografiază ecranele cu informații: fă poze lizibile la panourile de afișaj din aeroport unde este vizibil numărul cursei și statusul "Canceled".

4. Păstrează toate chitanțele și bonurile: dacă linia aeriană nu îți asigură mâncare sau cazare și le plătești singur, păstrează bonurile fiscale pentru decontare ulterioară.

5. Nu semna documente renunțătoare: evită să accepți vouchere de valoare mică din partea companiei dacă acestea conțin clauze de renunțare la drepturile legale de compensație. Circumstanțe extraordinare vs. vina companiei aeriene Liniile aeriene sunt scutite de la plata compensațiilor de 250 - 600 € doar dacă demonstrează că decizia de a avea un zbor anulat a fost cauzată de "circumstanțe extraordinare" ce nu puteau fi evitate prin măsuri rezonabile. Iată încadrarea legală a diferitelor situații: Cauza anulării zborului Tipul de responsabilitate Se plătește compensație? Defecțiune tehnică obișnuită Problemă de mentenanță / companie DA Lipsă de personal de navigare Proastă organizare internă DA Condiții meteo extreme Riscuri majore de siguranță NU Grevă a controlorilor de trafic aerian Eveniment extern necontrolabil NU Grevă a însoțitorilor de bord proprii Decizie internă / personal propriu DA

Situația creată de un zbor anulat îți conferă drepturi clare garantate de lege: compensație financiară între 250 € și 600 €, asistență gratuită în terminal (mâncare, băutură, cazare) și posibilitatea de a alege între rambursare și rerutare. Succesul obținerii banilor depinde direct de colectarea dovezilor din aeroport și de acționarea rapidă.

