Câți ani apucă românii să stea la pensie. Diferența față de europeni este mare

Publicat la 25.09.2026, 12:50:00

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Din nefericire, românii se numără printre europenii care au una dintre cele mai scurte perioade de viață după vârsta pensionării. Datele din ultimii ani arată un decalaj important față de media Uniunii Europene, mai ales în cazul bărbaților. În timp ce un bărbat din UE are, statistic, aproape 18 ani și jumătate de viață după vârsta pensionării, în România perioada este de mai puțin de 16 ani. La femei, diferența este mai mică, dar România rămâne sub media europeană. Cât timp mai are, în medie, un român după ce ajunge la vârsta pensionării?

Întrebarea pare simplă, dar răspunsul spune multe despre diferențele dintre România și celelalte state europene. O analiză realizată de Euronews Business pe baza datelor Eurostat și OECD pentru 2024 arată că perioada estimată de viață după vârsta pensionării diferă considerabil de la o țară la alta. La nivelul Uniunii Europene, un bărbat are, în medie, 18,4 ani de viață după vârsta pensionării, în timp ce pentru o femeie perioada estimată ajunge la 21,8 ani. În România, cifrele sunt mai mici: sub 16 ani pentru bărbați și 19,1 ani pentru femei. Diferența nu este doar o statistică rece. Ea arată cât de diferit poate arăta perioada de după activitatea profesională în funcție de țara în care trăiește o persoană. România, în partea de jos a clasamentului european Potrivit analizei Euronews, în 2024 vârsta de pensionare în Uniunea Europeană era, în medie, de 64,7 ani pentru bărbați și 64 de ani pentru femei. La această vârstă este raportată speranța de viață pentru a estima câți ani ar putea petrece, statistic, o persoană după pensionare.

Pentru bărbații din UE rezultă o medie de 18,4 ani. România se află însă în grupul țărilor în care această perioadă este de sub 16 ani, alături de Bulgaria, Ungaria, Letonia și Lituania. În Bulgaria și Ungaria, perioada estimată pentru bărbați este de numai 14,7 ani, cea mai mică valoare dintre țările analizate din UE. La polul opus, în interiorul Uniunii Europene, Luxemburgul ajunge la aproximativ 22 de ani pentru bărbați. Diferența dintre extreme este, așadar, de peste șapte ani. Femeile din România ajung la 19,1 ani după pensionare Situația femeilor este ceva mai bună, însă România rămâne sub media europeană. În Uniunea Europeană, o femeie are, în medie, 21,8 ani de viață după vârsta pensionării. În România, indicatorul este de 19,1 ani. Asta înseamnă un decalaj de aproximativ 2,7 ani față de media UE. România se află astfel și în cazul femeilor printre statele cu cele mai mici perioade estimate de viață după pensionare. În Ungaria, valoarea este de 18,6 ani, iar în Bulgaria de 18,8 ani. La cealaltă extremă, femeile din Luxemburg au o perioadă estimată de peste 25 de ani după pensionare, iar Turcia ajunge la 34,5 ani în această comparație. De ce femeile stau mai mult la pensie Una dintre cele mai mari diferențe din statistici este cea dintre femei și bărbați. La nivelul UE, femeile au în medie 3,4 ani în plus de viață după vârsta pensionării față de bărbați. Explicația principală este speranța de viață mai ridicată a femeilor. Datele Eurostat pentru 2025 arată că speranța de viață la naștere în Uniunea Europeană a fost de 84,1 ani pentru femei și 78,9 ani pentru bărbați, o diferență de 5,2 ani. În România, speranța de viață la naștere a fost printre cele mai scăzute din UE, în jur de 76,5-76,6 ani, în funcție de setul de date publicat. Această diferență se reflectă și atunci când este calculată speranța de viață la vârsta pensionării. Euronews precizează că estimarea presupune și îndeplinirea celorlalte condiții necesare pentru obținerea pensiei, cum ar fi existența perioadei de contribuție necesare. În plus, unele persoane continuă să lucreze și după atingerea vârstei de pensionare. La nivelul UE, analiza Euronews indică pentru 2025 o vârstă medie efectivă de ieșire din piața muncii de 63,8 ani pentru bărbați și 62,9 ani pentru femei, sub vârstele medii de pensionare de 64,7, respectiv 64 de ani.