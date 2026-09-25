Parc de distracții Nickelodeon de 60 de milioane de euro lângă București. SpongeBob șiȚestoasele Ninja aduc în România și un roller coaster

Publicat la 25.09.2026, 11:31:41

Bucureștiul ar putea avea, în următorii doi ani, un nou punct important de atracție pentru familii și turiști. Nu este vorba despre încă un mall, nici despre un parc comercial, ci despre un parc de distracții de mari dimensiuni, construit sub licența Nickelodeon. Proiectul este pregătit de dezvoltatorul Liebrecht & wood, împreună cu compania olandeză Momentum Leisure, iar investiția anunțată pentru prima etapă se ridică la aproximativ 60 de milioane de euro.

Harta marilor parcuri de distracții europene va avea și un reper în România. Un proiect care aduce personaje celebre din lumea Nickelodeon chiar lângă București. Investiția este estimată la 60 de milioane de euro, iar primul tronson al parcului ar urma să fie deschis în vara anului 2028.

Parcul va fi construit pe un teren de 21 de hectare, în zona Pallady, în apropierea Bucureștiului, iar prima fază este programată să fie inaugurată în vara anului 2028. Nickelodeon deschide parcul înainte ca mult mai grandiosul și mult mai scumpul Dracula Land să iasă din faza de proiect.

Parcul va aduce personaje cunoscute din universul Nickelodeon, printre care SpongeBob, Patrula Cățelușilor și Țestoasele Ninja, iar proiectul include și alte personaje și zone tematice.

Conceptul este gândit pentru familii, dar nu doar pentru cei mici. Printre principalele atracții anunțate se află un roller coaster construit din lemn, care ar urma să fie una dintre piesele centrale ale parcului. De asemenea, proiectul va combina atracțiile exterioare cu cele indoor.

Este o soluție importantă pentru România, unde sezonul rece poate transforma un parc exclusiv în aer liber într-o afacere cu activitate puternic sezonieră.

21 de hectare lângă Fashion House Pallady

Parcul va fi construit pe aproximativ 21 de hectare, în apropierea Fashion House Outlet Centre Pallady. Liebrecht & wood deține deja în zonă unul dintre centrele sale comerciale de tip outlet, iar compania are experiență de aproape două decenii pe piața românească. Noul parc ar urma să beneficieze inclusiv de accesul relativ facil dinspre Autostrada Soarelui, ceea ce poate transforma proiectul într-o destinație nu doar pentru bucureșteni, ci și pentru familii din alte județe.

Mai ales în timpul verii, traficul spre litoral ar putea deveni un avantaj pentru dezvoltator.

O familie care pleacă din București spre mare ar putea avea astfel încă un motiv pentru o oprire în această zonă.

750.000 de vizitatori pe an

Planurile sunt ambițioase și din punct de vedere al numărului de vizitatori. Dezvoltatorul estimează că parcul ar putea atrage aproximativ 750.000 de persoane anual. Este o cifră apropiată de numărul de vizitatori pe care îl primește deja Fashion House Pallady, estimat la aproximativ 800.000 într-un an. Dacă estimările se confirmă, noul parc ar putea deveni unul dintre cele mai importante puncte de agrement din zona Bucureștiului și ar putea genera trafic inclusiv din afara Capitalei.

60 de milioane de euro pentru prima etapă

Investiția anunțată pentru parc este de aproximativ 60 de milioane de euro, iar proiectul va fi dezvoltat în mai multe etape. În prima fază, investiția este estimată la 50-60 de milioane de euro.

Partenerul Liebrecht & wood este Momentum Leisure, companie olandeză specializată în parcuri de distracții și care deține licențele necesare pentru utilizarea personajelor din portofoliul Nickelodeon. Compania are deja experiență pe piața europeană. A construit trei parcuri de distracții în Polonia și pregătește un al patrulea proiect.

Când ar putea fi gata parcul Nickelodeon

Proiectul se află încă în etapa de pregătire. Dezvoltatorul lucrează la definitivarea conceptului și se pregătește pentru obținerea autorizației de construire. Ulterior, lucrările ar urma să fie scoase la licitație. Construcția propriu-zisă ar putea dura mai mult de 12 luni. Roller coaster-ul și celelalte instalații necesită însă și o perioadă suplimentară de verificări și teste. Potrivit informațiilor disponibile despre proiect, testarea instalațiilor ar putea dura aproximativ șase luni, având în vedere cerințele de siguranță pentru astfel de echipamente. Ținta anunțată este ca prima etapă să fie deschisă publicului în vara anului 2028.

Liebrecht & wood este prezentă de aproximativ 18 ani pe piața locală și a contribuit la dezvoltarea conceptului de outlet în România. Prin noul parc Nickelodeon, compania face însă un pas într-o altă zonă a industriei de entertainment.

Nickelodeon versus Dracula Land

Anul acesta, România a auzit despre un proiect mult mai spectaculos ca dimensiune și investiție: Dracula Land, prezentat drept un uriaș parc tematic care ar urma să fie construit în apropierea Bucureștiului. Proiectul a fost anunțat cu o investiție de ordinul miliardului de euro și o suprafață de aproximativ 160 de hectare, însă amploarea sa face ca realizarea să fie un proces mult mai complex. În schimb, parcul Nickelodeon are o suprafață de 21 de hectare și o investiție de 60 de milioane de euro și are deja o țintă concretă pentru prima deschidere: vara anului 2028.