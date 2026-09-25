Energia produsă și folosită într-o comunitate ar putea avea un tarif de distribuție mai mic. Condițiile stabilite de ANRE

Publicat la 25.09.2026, 18:37:00

Ordinul nr. 58/2026, publicat în Monitorul Oficial la 23 septembrie, intră în vigoare la 25 septembrie. Actul nu stabilește o reducere fixă și nici nu o acordă tuturor comunităților.

Mai multe persoane, întreprinderi mici sau autorități locale se pot organiza pentru a produce energie din surse regenerabile și pentru a o folosi în comun. Un exemplu ar fi locatarii care utilizează energia obținută din panourile fotovoltaice instalate pe acoperișul blocului. Pentru aplicarea noilor reguli, însă, este necesară constituirea și înregistrarea comunității; montarea panourilor, de una singură, nu îi conferă acest statut.

Regulile pentru o astfel de comunitate diferă de cele aplicate unui prosumator individual. Acesta din urmă produce energie pentru consumul propriu și poate trimite surplusul în rețea. În comunitate, producția unuia sau a mai multor membri poate fi repartizată celorlalți potrivit regulilor stabilite între ei. Un prosumator poate participa la o comunitate, dar reducerea prevăzută de ordin nu se extinde automat asupra tuturor prosumatorilor.

ANRE ia în calcul energia regenerabilă produsă în comunitate sau stocată anterior din producția acesteia, apoi consumată de membri în același interval de decontare. Există și o condiție legată de infrastructură: energia trebuie să circule exclusiv prin rețeaua de distribuție dintr-o zonă delimitată.

La joasă tensiune, sunt eligibile locurile alimentate prin plecări din același post de transformare; la medie tensiune, prin plecări din aceeași stație de transformare. Astfel, apartenența la aceeași comunitate nu face eligibilă orice cantitate de energie partajată.

Pot cere analiza comunitățile de energie din surse regenerabile înscrise în registrul național. Dosarul trebuie să identifice locurile de producere și de consum ale membrilor și să cuprindă estimări ale producției, consumului, stocării, livrărilor în rețea și energiei care ar urma să fie folosită în interiorul comunității.

Ce trebuie să facă distribuitorul

Comunitatea solicită mai întâi date operatorului de distribuție concesionar. Acesta are 15 zile pentru a furniza informațiile necesare analizei: pierderile din rețea, cheltuielile de exploatare, investițiile, posibilele congestii și efectele asupra calității energiei. Evaluarea compară funcționarea rețelei în două scenarii, cu și fără activitatea comunității. În privința investițiilor, sunt avute în vedere anul curent și următorii patru ani.

Obținerea datelor presupune un cost pentru solicitant. Comunitatea plătește distribuitorului un tarif calculat după regula folosită la emiterea avizului tehnic de racordare, raportat la suma puterilor aprobate pentru locurile membrilor.

Prin urmare, ordinul nu indică o sumă identică pentru toate comunitățile. Ulterior, documentația ajunge la ANRE, care poate solicita completări atât comunității, cât și distribuitorului. Un dosar care nu este completat în termenul cerut poate fi respins ca incomplet.

În ce condiții se reduce tariful

Calculul ANRE pune față în față economiile și cheltuielile pe care comunitatea le produce în sistemul de distribuție. De pildă, energia consumată local poate diminua pierderile sau poate face inutile unele investiții. În alte cazuri, racordarea și funcționarea comunității pot cere lucrări noi, pot majora costurile de operare ori pot crea congestii. Reducerea este aprobată dacă rezultatul analizei este pozitiv.

ANRE are la dispoziție cel mult 60 de zile de la completarea documentației pentru analiză. Dacă beneficiile sunt mai mari decât costurile suplimentare, autoritatea emite o decizie de reducere a tarifului pentru energia eligibilă și o transmite comunității și distribuitorului. În cazul unui rezultat negativ, comunică analiza și poate indica măsuri care ar îmbunătăți efectul asupra rețelei.

O decizie favorabilă este valabilă cel mult cinci ani. Distribuitorul urmărește între timp efectele reale ale comunității și semnalează schimbările importante. Dacă este necesară o nouă evaluare, comunitatea are 45 de zile să o solicite și să trimită documentele; în lipsa acestora, reducerea încetează. Ea se poate încheia și mai devreme de cinci ani dacă noul calcul arată că avantajele pentru rețea nu mai acoperă costurile.