Publicat la 02.08.2026, 02:01:07

„A fi cu mult prea devreme față de vremea ta este imposibil de deosebit de a greși." — Howard Marks, memo-urile Oaktree Capital și cartea „The Most Important Thing"

Omul care scrie scrisori pe care Buffett le citește primul

Howard Marks conduce Oaktree Capital, un fond specializat în datorii aflate în dificultate — adică exact genul de active pe care restul pieței le aruncă în panică. De zeci de ani scrie niște memo-uri către clienți, texte lungi în care disecă psihologia pieței fără menajamente. Warren Buffett a spus public că, atunci când vede un plic de la Marks în inbox, îl deschide imediat și învață mereu ceva. Propoziția asta apare la Marks în contextul discuției despre cei care „au dreptate" într-un mod complet inutil: aceia care văd bula sau prăbușirea cu ani înainte, dar sunt lichidați financiar înainte să apuce să spună „v-am zis eu".

Diferența dintre a avea dreptate și a supraviețui

Piața poate rămâne irațională mai mult decât rămâi tu solvabil — ideea asta o cunoști probabil de la Keynes, dar Marks o duce mai departe. Nu contează doar că ai identificat corect problema. Contează dacă poziția ta rezistă până se materializează. Cine a mizat pe scăderea acțiunilor tehnologice în 2023 avea o teză rezonabilă. A pierdut oricum, pentru că raliul a mai durat doi ani.

La BVB vezi versiunea locală constant. Oameni care au vândut acțiuni bancare pentru că „vin dobânzile mari și se prăbușește totul", iar acțiunile au continuat să urce cu dividende generoase încă multe trimestre. Aveau, tehnic, un argument valid despre riscuri. Dar piața nu te plătește pentru argumente valide livrate cu trei ani prea devreme. Contraexemplul care nuanțează: uneori chiar merită să fii devreme, dacă poziția e mică și o poți susține fără presiune. Michael Burry a fost devreme cu subprime-ul și tot a câștigat — pentru că a structurat pariul să reziste.

Verifică-ți nu teza, ci reziliența

Data viitoare când ești convins că ceva urmează să se corecteze — o acțiune supraevaluată, un sector fierbinte — nu te întreba dacă ai dreptate. Întreabă-te cât timp poți ține poziția dacă piața te ignoră 18 luni. Dacă răspunsul te sperie, redu expunerea până când poți dormi liniștit indiferent de ce face cotația.

Fii sincer cu tine: multe „predicții geniale" sunt doar impaciență costumată în analiză. Marks nu-ți spune să nu ai convingeri contrariene. Îți spune că piața nu-ți datorează recunoașterea la momentul convenabil ție. Timpul lucrează împotriva ta când ești pe margine cu banii blocați și dobânda rulează.