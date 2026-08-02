Publicat la 02.08.2026, 03:02:03

La ora 11:48, ora New York-ului, pe 2 august 2018, acțiunea Apple a trecut de 207,05 dolari — exact pragul de care era nevoie pentru ca firma condusă de Tim Cook să devină prima companie americană listată cu o valoare de piață de 1.000 de miliarde de dolari. Declanșatorul fusese raportul trimestrial publicat cu două zile înainte: venituri de 53,3 miliarde de dolari și un profit net de 11,5 miliarde, ambele peste așteptările Wall Street.

iPhone-ul scump care a împins acțiunea peste prag

Ceea ce a impresionat piața nu a fost neapărat numărul de telefoane vândute, ci prețul mediu de vânzare, urcat la aproape 724 de dolari pe unitate, împins de iPhone X, primul model de peste 1.000 de dolari. Apple demonstra că poate crește veniturile fără să vândă mai multe telefoane — un lucru pe care mulți analiști îl credeau imposibil. În plus, divizia de servicii, de la App Store la iCloud, aducea deja peste 9 miliarde de dolari pe trimestru.

Contextul bursier era favorabil. Indicele S&P 500 se apropia de maximele istorice, iar grupul FAANG — Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google — trăgea singur întreaga piață în sus. Fed-ul ridica dobânzile treptat, dobânda de referință fiind în jur de 1,75%-2%, dar banii erau încă ieftini și apetitul pentru tehnologie, imens. Puțini își imaginau atunci cât de departe avea să meargă lucrul acesta.

De la un trilion la trei, în doar câțiva ani

Pragul de 1.000 de miliarde a fost, retrospectiv, doar o oprire scurtă. În august 2020 Apple atingea 2.000 de miliarde, iar la începutul lui 2022 depășea, chiar dacă pentru scurt timp, 3.000 de miliarde de dolari. Momentul din 2018 a schimbat însă modul în care investitorii gândeau despre companiile de tehnologie: valoarea nu mai venea din active fizice, ci din ecosisteme, marje uriașe și fidelitatea clienților. Bilanțul Apple, plin de cash și cu programe agresive de răscumpărare de acțiuni, a devenit manual pentru orice CFO din Silicon Valley.

Concentrarea puterii a adus și nervozitate. Când o singură firmă cântărește cât economii naționale întregi, orice tresărire a ei mișcă indici întregi. Asta se vede și azi, când câteva companii de tehnologie dictează direcția burselor americane.

Ce spune asta pentru un investitor de la BVB

Lecția nu e că trebuia să cumperi Apple în 2018 — deși ar fi fost o idee excelentă. E despre ce înseamnă calitatea unei afaceri. Apple nu a crescut pentru că era la modă, ci pentru că fiecare client cheltuia mai mult, an de an, fără să plece la concurență. Cine caută astfel de companii la Bursa de Valori București ar trebui să se uite la aceleași lucruri: putere de a crește prețurile fără să piardă clienți, generare consistentă de numerar, dividende sau răscumpărări reale.

Pe piața locală nu avem un trilion de dolari nicăieri, evident. Dar logica rămâne aceeași. O bancă sau un producător care își apără marjele an după an valorează, în timp, mult mai mult decât o poveste spectaculoasă fără profit. Apple a dovedit-o cu cel mai mare exemplu posibil.