Publicat la 04.08.2026, 01:01:06

„Investiția în valoare este, în esența ei, căsătoria dintre o fire contrariantă și un calculator." — Seth Klarman, „Margin of Safety" (1991)

Cartea pe care nimeni nu și-o poate permite

Klarman a scris „Margin of Safety" în 1991, a vândut-o și n-a mai retipărit-o niciodată. Astăzi un exemplar folosit costă peste o mie de dolari pe piața de anticariat, ceea ce e o ironie perfectă pentru un om care predică cumpărarea lucrurilor sub valoarea lor reală. Fondatorul Baupost Group a construit unul dintre cele mai discrete și mai performante fonduri din lume tocmai făcând invers față de mulțime — a stat pe lichidități uriașe când toți cumpărau și a intrat agresiv exact când ceilalți vindeau în panică. Fraza asta condensează filosofia lui: nu ajunge să fii curajos, trebuie să ai și cifrele de partea ta.

Curajul fără calculator e doar noroc costisitor

Partea grea nu e contrarianismul. Oricine poate cumpăra o acțiune care a scăzut 40%. Partea grea e să știi dacă a scăzut pentru că piața exagerează sau pentru că afacerea chiar se prăbușește. Aici intervine calculatorul — evaluarea rece, fără emoție, a ceea ce valorează cu adevărat compania. Klarman spune că ai nevoie de ambele jumătăți simultan, iar aici cad majoritatea investitorilor.

La BVB vedem constant jumătăți de investitor. Sunt cei care cumpără orice a picat, convinși că „ieftin" înseamnă „bun", și se trezesc prinși în companii care se scufundă an după an. Și sunt ceilalți, care fac tabele Excel impecabile dar nu apasă niciodată butonul de cumpărare pentru că le e frică să meargă împotriva sentimentului general. Un exemplu la îndemână: câți investitori români au avut curajul să cumpere bănci sau energie în momentele de teamă maximă, când multiplii erau ridicoli de mici? Puțini. Firea contrariantă fără disciplină matematică te ruinează, iar disciplina fără curaj te lasă spectator.

Fă-ți un caiet de „aș cumpăra dacă"

Alege trei companii de la BVB pe care le înțelegi cu adevărat și scrie astăzi, negru pe alb, prețul la care le-ai cumpăra fără să te gândești de două ori. Nu prețul de acum — prețul care ți-ar părea absurd de mic. Notează și de ce ai calculat exact acea valoare. Când piața va intra în următoarea criză de nervi, și va intra, nu vei mai improviza sub presiune. Vei avea deja calculatorul făcut, iar singurul lucru care îți va rămâne de testat va fi firea. Klarman și-a construit averea tocmai pentru că știa dinainte ce vrea, nu pentru că ghicea în toiul haosului.