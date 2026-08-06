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Citatul zilei, 6 august 2026: Nu vreau multe investiții bune; vreau câteva remarcabile

Publicat la 06.08.2026, 00:01:29

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Citatul zilei, 6 august 2026: Nu vreau multe investiții bune; vreau câteva remarcabile

„Nu vreau multe investiții bune; vreau câteva remarcabile."

— Philip Fisher, „Common Stocks and Uncommon Profits" (1958)

Omul care i-a șoptit lui Buffett despre calitate

Philip Fisher a fost pionierul investiției în companii de creștere, iar cartea lui din 1958 a rămas o referință pe care puțini o citesc astăzi cap-coadă. A cumpărat acțiuni Motorola în 1955 și le-a păstrat până la moartea sa, în 2004 — aproape cincizeci de ani, fără să vândă. Fraza aceasta rezumă întreaga lui filozofie: mai bine să înțelegi profund trei sau patru afaceri excepționale decât să deții treizeci despre care nu știi mai nimic. Fisher considera diversificarea excesivă un semn de lene intelectuală, nu de prudență. Cine cumpără puțin din tot, spunea el, se protejează de propria ignoranță, nu de risc.

Diversificarea care de fapt te sărăcește

La noi, sfatul standard sună mecanic: împrăștie banii pe cât mai multe active. Sună responsabil. Problema e că un portofoliu de douăzeci de companii pe care nu le-ai analizat serios nu e diversificat — e doar diluat. Când ții TLV, Hidroelectrica, Romgaz, SNP, câteva bănci străine prin ETF-uri și încă zece nume adăugate „ca să fie", performanța ta se apropie inevitabil de media pieței, dar cu comisioane mai mari. Fisher ar fi spus că plătești pentru privilegiul de a fi mediocru.

Contraexemplul e la fel de important, altfel sfatul devine periculos. Concentrarea funcționează doar dacă chiar ai făcut munca. Cel care a pariat totul pe o singură acțiune BVB pentru că „are potențial" nu urmează logica lui Fisher — o parodiază. Fisher petrecea luni întregi discutând cu furnizorii, foștii angajați și concurenții unei companii înainte să cumpere. Concentrarea fără cercetare nu e curaj, e pariu. Diferența dintre cele două a falimentat mai mulți oameni decât orice criză.

Taie coada portofoliului, nu vârful

Uită-te diseară la ce ai în cont și pune-ți o întrebare inconfortabilă pentru fiecare poziție: dacă ar trebui să explici cuiva de ce deții exact acea companie, ai avea un răspuns real sau ai mormăi ceva despre „diversificare"? Pozițiile la care răspunsul e al doilea sunt candidate la lichidare. Nu grăbit, nu tot deodată, dar cu intenție. Mulți investitori români țin cinci-șase acțiuni pe care le-au cumpărat din inerție și le uită acolo ani întregi.

Redu numărul de nume până rămâi doar cu cele pe care le-ai putea apăra într-o conversație de zece minute. Restul banilor mută-i fie într-un indice larg — dacă recunoști cinstit că n-ai timp de analiză — fie în cele câteva idei pe care chiar le înțelegi. Ambele variante bat colecția de acțiuni orfane pe care o numeai portofoliu.

Acest articol nu reprezintă consultanță financiară.

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