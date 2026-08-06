Citatul zilei, 6 august 2026: Nu vreau multe investiții bune; vreau câteva remarcabile

Publicat la 06.08.2026, 00:01:29

„Nu vreau multe investiții bune; vreau câteva remarcabile." — Philip Fisher, „Common Stocks and Uncommon Profits" (1958)

Omul care i-a șoptit lui Buffett despre calitate

Philip Fisher a fost pionierul investiției în companii de creștere, iar cartea lui din 1958 a rămas o referință pe care puțini o citesc astăzi cap-coadă. A cumpărat acțiuni Motorola în 1955 și le-a păstrat până la moartea sa, în 2004 — aproape cincizeci de ani, fără să vândă. Fraza aceasta rezumă întreaga lui filozofie: mai bine să înțelegi profund trei sau patru afaceri excepționale decât să deții treizeci despre care nu știi mai nimic. Fisher considera diversificarea excesivă un semn de lene intelectuală, nu de prudență. Cine cumpără puțin din tot, spunea el, se protejează de propria ignoranță, nu de risc.

Diversificarea care de fapt te sărăcește

La noi, sfatul standard sună mecanic: împrăștie banii pe cât mai multe active. Sună responsabil. Problema e că un portofoliu de douăzeci de companii pe care nu le-ai analizat serios nu e diversificat — e doar diluat. Când ții TLV, Hidroelectrica, Romgaz, SNP, câteva bănci străine prin ETF-uri și încă zece nume adăugate „ca să fie", performanța ta se apropie inevitabil de media pieței, dar cu comisioane mai mari. Fisher ar fi spus că plătești pentru privilegiul de a fi mediocru.

Contraexemplul e la fel de important, altfel sfatul devine periculos. Concentrarea funcționează doar dacă chiar ai făcut munca. Cel care a pariat totul pe o singură acțiune BVB pentru că „are potențial" nu urmează logica lui Fisher — o parodiază. Fisher petrecea luni întregi discutând cu furnizorii, foștii angajați și concurenții unei companii înainte să cumpere. Concentrarea fără cercetare nu e curaj, e pariu. Diferența dintre cele două a falimentat mai mulți oameni decât orice criză.