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Astăzi în istorie, 6 august: World Wide Web devine public

Publicat la 06.08.2026, 01:01:33

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Astăzi în istorie, 6 august: World Wide Web devine public

Pe 6 august 1991, un cercetător de la CERN pe nume Tim Berners-Lee a postat pe grupul de discuții alt.hypertext un mesaj scurt prin care anunța un proiect numit World Wide Web. În aceeași zi a devenit accesibil publicului primul site din lume, găzduit la adresa info.cern.ch. Nu era nimic spectaculos: text simplu, câteva linkuri, o explicație despre cum funcționează hypertextul. Nimeni nu a cumpărat acțiuni în acea zi. Și totuși, se năștea infrastructura pe care aveau să crească ulterior companii evaluate la mii de miliarde de dolari.

1991: recesiune americană și un web pe care nimeni nu paria

Momentul nu putea fi mai puțin glamuros. Economia SUA ieșea greu dintr-o recesiune, dobânda de referință a Fed scădea agresiv spre 5,5%, iar piața IT era dominată de calculatoare personale scumpe și rețele închise. Microsoft, listat abia din 1986, era o companie promițătoare, dar mică față de giganții industriali ai vremii. Internetul exista, însă era o unealtă pentru universități și armată, nu ceva ce ar fi interesat un investitor de la bursă.

Investitorii din 1991 habar nu aveau ce se întâmplase. Presa financiară nu a scris niciun rând. Ideea că o pagină de text conectată prin linkuri va reconfigura comerțul, publicitatea, media și logistica globală părea, în cel mai bun caz, science-fiction. Adevărul e că nici măcar creatorii tehnologiei nu bănuiau amploarea. Berners-Lee a refuzat ulterior să patenteze web-ul, alegând să îl lase gratuit. O decizie care a valorat, indirect, mai mult decât aproape orice brevet din istorie.

De la pagină de text la economia de trilioane

Ce a urmat a fost o accelerare fără precedent. Amazon a apărut în 1994, Google în 1998, iar Nasdaq a explodat până la un vârf de aproape 5.048 de puncte în martie 2000, înainte de spargerea bulei dot-com. Prăbușirea de atunci a spulberat companii fără model de afaceri real, dar fundația construită pe 6 august 1991 a rămas. Astăzi, cele mai mari corporații ale planetei — Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet — sunt companii care nu ar fi existat fără web-ul deschis. E-commerce-ul global depășește anual mii de miliarde de dolari, iar publicitatea online a rescris complet regulile industriei media.

Ce ne spune asta despre AI și despre pariurile de azi

Lecția e incomodă pentru oricine crede că poate estima valoarea unei tehnologii la naștere. În 1991, cel mai lucid analist financiar ar fi ignorat complet acel site. Paralela cu inteligența artificială de acum se scrie singură: piețele se agită, evaluările urcă, dar nimeni nu știe cu adevărat cine va fi Amazon și cine va fi doar zgomot. La noi, contrastul e și mai brutal. BVB rămâne dominată de bănci, energie și companii de stat, iar sectorul tehnologic listat este aproape inexistent. România a produs programatori excelenți și câteva startup-uri notabile, dar valoarea creată a plecat, în mare parte, spre burse străine. Poate că adevărata întrebare nu e ce urmează după web, ci de ce continuăm să ratăm ocazia de a păstra valoarea acasă.

Acest articol nu reprezintă consultanță financiară.

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