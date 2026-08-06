Astăzi în istorie, 6 august: World Wide Web devine public

Publicat la 06.08.2026, 01:01:33

Pe 6 august 1991, un cercetător de la CERN pe nume Tim Berners-Lee a postat pe grupul de discuții alt.hypertext un mesaj scurt prin care anunța un proiect numit World Wide Web. În aceeași zi a devenit accesibil publicului primul site din lume, găzduit la adresa info.cern.ch. Nu era nimic spectaculos: text simplu, câteva linkuri, o explicație despre cum funcționează hypertextul. Nimeni nu a cumpărat acțiuni în acea zi. Și totuși, se năștea infrastructura pe care aveau să crească ulterior companii evaluate la mii de miliarde de dolari.

1991: recesiune americană și un web pe care nimeni nu paria

Momentul nu putea fi mai puțin glamuros. Economia SUA ieșea greu dintr-o recesiune, dobânda de referință a Fed scădea agresiv spre 5,5%, iar piața IT era dominată de calculatoare personale scumpe și rețele închise. Microsoft, listat abia din 1986, era o companie promițătoare, dar mică față de giganții industriali ai vremii. Internetul exista, însă era o unealtă pentru universități și armată, nu ceva ce ar fi interesat un investitor de la bursă.

Investitorii din 1991 habar nu aveau ce se întâmplase. Presa financiară nu a scris niciun rând. Ideea că o pagină de text conectată prin linkuri va reconfigura comerțul, publicitatea, media și logistica globală părea, în cel mai bun caz, science-fiction. Adevărul e că nici măcar creatorii tehnologiei nu bănuiau amploarea. Berners-Lee a refuzat ulterior să patenteze web-ul, alegând să îl lase gratuit. O decizie care a valorat, indirect, mai mult decât aproape orice brevet din istorie.

De la pagină de text la economia de trilioane

Ce a urmat a fost o accelerare fără precedent. Amazon a apărut în 1994, Google în 1998, iar Nasdaq a explodat până la un vârf de aproape 5.048 de puncte în martie 2000, înainte de spargerea bulei dot-com. Prăbușirea de atunci a spulberat companii fără model de afaceri real, dar fundația construită pe 6 august 1991 a rămas. Astăzi, cele mai mari corporații ale planetei — Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet — sunt companii care nu ar fi existat fără web-ul deschis. E-commerce-ul global depășește anual mii de miliarde de dolari, iar publicitatea online a rescris complet regulile industriei media.