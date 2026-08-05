Concordia cere Guvernului un plan de țară pentru energie: „Nu mai putem trata seceta ca pe o excepție”

Publicat la 05.08.2026, 16:25:54

Confederația Patronală Concordia a cerut Guvernului elaborarea unui plan național pe termen mediu și lung pentru sectorul energetic și lansarea unei agende pro-competitivitate, în cadrul unei întâlniri desfășurate miercuri cu premierul interimar Ilie Bolojan. Reprezentanții mediului de afaceri au avertizat că România trebuie să treacă de la măsuri de criză la politici predictibile, în condițiile în care se confruntă simultan cu incertitudine politică, presiuni asupra sistemului energetic și riscul unei retrogradări a ratingului de țară.

Concordia: România are nevoie de un plan pe energie

Unul dintre principalele subiecte discutate a fost situația din sectorul energetic. Reprezentanții Concordia au susținut că episoadele de secetă și volatilitatea piețelor energetice nu mai pot fi considerate evenimente excepționale, ci trebuie integrate în strategia de dezvoltare a sistemului energetic.

„În actualul context energetic, marcat de volatilitatea piețelor și de provocările hidrologice, este esențial ca deciziile de politică publică să fie fundamentate pe criterii economice și pe interesul strategic pe termen lung”, au transmis reprezentanții organizației.

Concordia solicită un plan de țară construit împreună cu mediul de afaceri, care să includă investiții în noi capacități de producție, dezvoltarea stocării energiei, modernizarea rețelelor și implementarea unor soluții inteligente de gestionare a consumului.