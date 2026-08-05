Concordia cere Guvernului un plan de țară pentru energie: „Nu mai putem trata seceta ca pe o excepție”

Confederația Patronală Concordia a cerut Guvernului elaborarea unui plan național pe termen mediu și lung pentru sectorul energetic și lansarea unei agende pro-competitivitate, în cadrul unei întâlniri desfășurate miercuri cu premierul interimar Ilie Bolojan. Reprezentanții mediului de afaceri au avertizat că România trebuie să treacă de la măsuri de criză la politici predictibile, în condițiile în care se confruntă simultan cu incertitudine politică, presiuni asupra sistemului energetic și riscul unei retrogradări a ratingului de țară.
Concordia: România are nevoie de un plan pe energie
Unul dintre principalele subiecte discutate a fost situația din sectorul energetic. Reprezentanții Concordia au susținut că episoadele de secetă și volatilitatea piețelor energetice nu mai pot fi considerate evenimente excepționale, ci trebuie integrate în strategia de dezvoltare a sistemului energetic.
„În actualul context energetic, marcat de volatilitatea piețelor și de provocările hidrologice, este esențial ca deciziile de politică publică să fie fundamentate pe criterii economice și pe interesul strategic pe termen lung”, au transmis reprezentanții organizației.
Concordia solicită un plan de țară construit împreună cu mediul de afaceri, care să includă investiții în noi capacități de producție, dezvoltarea stocării energiei, modernizarea rețelelor și implementarea unor soluții inteligente de gestionare a consumului.
Potrivit organizației, reacțiile de moment riscă să întârzie modernizarea sistemului energetic și să genereze costuri suplimentare pe termen lung.
Bolojan: soluția este o abordare integrată
Reprezentanții patronatului au precizat că premierul interimar Ilie Bolojan a împărtășit această viziune și a susținut că actualele provocări pot fi depășite printr-o strategie bazată pe investiții în producție, stocare, infrastructură și digitalizarea sistemului energetic.
Concordia avertizează însă că schimbările climatice obligă România să trateze seceta și scăderea debitelor râurilor drept scenarii recurente, care trebuie incluse în orice strategie energetică.
Mediul de afaceri avertizează asupra riscului de retrogradare
În cadrul întâlnirii a fost abordată și situația finanțelor publice. Concordia consideră că România trebuie să continue consolidarea fiscală și să transmită piețelor financiare un mesaj clar privind disciplina bugetară, pentru a evita pierderea calificativului de țară recomandat investițiilor.
Potrivit reprezentanților patronatului, lipsa de predictibilitate și prelungirea blocajelor politice riscă să crească în continuare costurile de finanțare atât pentru stat, cât și pentru companii.
Trei priorități pentru competitivitatea economiei
Concordia a propus elaborarea unei agende naționale pentru competitivitate până la sfârșitul anului, construită împreună cu Guvernul și Parlamentul.
Organizația identifică trei probleme majore care afectează economia românească:
apropierea creșterilor salariale de ritmul productivității muncii;
reducerea costului energiei pentru industrie și servicii;
îmbunătățirea accesului companiilor la finanțare și capital.
Potrivit organizației, salariile reale au crescut cu aproximativ 100% în ultimii zece ani, în timp ce productivitatea muncii a avansat cu doar 35%, iar costul energiei se numără printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană.
Concordia și-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu autoritățile pentru definirea unui program de măsuri care să îmbunătățească competitivitatea economiei românești și să ofere investitorilor mai multă stabilitate și predictibilitate.