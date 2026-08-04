Publicat la 04.08.2026, 18:01:25

Bursa de Valori București (BVB) pune frână. Marți, 4 august, a fost zi de corecții după ce luni bursa a început săptămâna cu entuziasm și creșteri pe linie. Pierderile de azi nu sunt foarte mari, iar lichiditatea este scăzută, tocmai de aceea pare să fie vorba mei degrabă de corecții și nu de o scădere provocată de evenimente politice sau economice punctuale. Indicele principal al bursei de la București pierde azi 0,46%.