Corecțiile se transformă în scăderi serioase. Bursa rămâne pe pierderi

Publicat la 05.08.2026, 18:01:45

Este a doua zi de pierderi la Bursa de Valori București (BVB). Luni au fost creșteri destul de consistente, însă marți și miercuri bursa de la București a luat-o în jos. În aceste două zile bursa a pierdut mai mult decât a câștigat luni. Indicele principal al BVB, BET, a ajuns azi la 36.070,41 puncte, în scădere cu 0,57%.