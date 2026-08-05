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Piețe financiareRadu Burlacu

Corecțiile se transformă în scăderi serioase. Bursa rămâne pe pierderi

Publicat la 05.08.2026, 18:01:45

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Corecțiile se transformă în scăderi serioase. Bursa rămâne pe pierderi

Este a doua zi de pierderi la Bursa de Valori București (BVB). Luni au fost creșteri destul de consistente, însă marți și miercuri bursa de la București a luat-o în jos. În aceste două zile bursa a pierdut mai mult decât a câștigat luni. Indicele principal al BVB, BET, a ajuns azi la 36.070,41 puncte, în scădere cu 0,57%.

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