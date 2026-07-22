Publicat la 22.07.2026, 06:08:00

Volkswagen Group renunță la unul dintre principiile care au stat la baza organizării sale industriale în ultimele decenii și va repartiza viitoarele modele către fabricile cu cele mai mici costuri de producție, indiferent de marcă sau de țara în care acestea sunt construite. Noua strategie urmărește creșterea profitabilității fiecărui model și reducerea supracapacităților din uzinele grupului.

Schimbarea a fost prezentată angajaților de Christian Vollmer, șeful de producție al Volkswagen Group, care a explicat că viitoarele decizii privind alocarea modelelor vor fi luate aproape exclusiv pe criterii economice.

Profitul devine principalul criteriu

Potrivit lui Christian Vollmer, fiecare model va fi repartizat în fabrica unde poate fi produs la cel mai mic cost, iar uzinele cele mai eficiente vor primi cele mai multe proiecte.

„Scopul nostru trebuie să fie ca instalațiile cu cele mai mici costuri și, prin urmare, cele mai competitive, să atingă cea mai mare utilizare posibilă în următorii ani”, a transmis șeful producției Volkswagen.

Astfel, criterii precum apartenența unei uzine la o anumită marcă, tradiția industrială sau țara în care este amplasată fabrica vor conta mai puțin decât profitabilitatea fiecărui vehicul.

Dacia aplică acest model de ani buni

Strategia pe care Volkswagen o adoptă acum este folosită de mai mult timp de Dacia, în cadrul Grupului Renault.

Modelele cu volume foarte mari și marje reduse, precum Sandero și Jogger, sunt produse în uzina din Maroc, unde costurile cu salariile și energia sunt mai mici.

În schimb, uzina de la Mioveni produce modelele cu valoare adăugată mai mare, Duster și Bigster, care permit absorbția unor costuri industriale mai ridicate.

Tot pe criterii de eficiență economică au fost repartizate și alte modele ale grupului, precum Striker, produs la Bursa, în Turcia, și Spring, fabricat la Novo Mesto, în Slovenia.

Germania rămâne cea mai scumpă locație

Surse din industrie indică faptul că Volkswagen urmărește reducerea costului industrial de producție la aproximativ 3.000 de euro pe automobil, fără a include materiile prime și componentele.

În prezent însă, fabricile germane depășesc semnificativ acest nivel.

Potrivit informațiilor prezentate:

· uzina Volkswagen din Zwickau, cea mai eficientă din Germania, are costuri de peste 4.000 de euro pe vehicul;

· unele fabrici din vestul Germaniei depășesc chiar 10.000 de euro pe automobil;

· uzinele din Cehia, Slovacia și Ungaria operează cu costuri considerabil mai reduse.

Fabrica din Bratislava produce simultan modele Volkswagen, Škoda, Audi și Porsche, iar cea din Győr, Ungaria, este de asemenea printre cele mai competitive unități ale grupului.

Mașinile electrice ar putea pleca din Germania

Una dintre primele consecințe ale noii politici ar putea fi mutarea producției unor modele electrice către Europa Centrală și de Est.

Potrivit informațiilor apărute în industrie, viitorul ID. Tiguan este unul dintre modelele care ar putea fi transferate din Germania către o uzină Škoda din Cehia sau către o altă fabrică din regiune, pentru a reduce costurile și a îmbunătăți marjele de profit.

Cererea mai slabă obligă grupul la restructurare

Noua strategie vine pe fondul unei scăderi importante a cererii mondiale pentru automobile.

Volkswagen Group a trecut de la o perioadă în care producea și vindea aproximativ 11 milioane de vehicule anual, având o capacitate apropiată de 12 milioane de unități, la o țintă actuală de maximum 9 milioane de automobile.

Pentru 2026, grupul estimează vânzări de aproximativ 8,5 milioane de vehicule.

În ultimii doi ani, constructorul german și-a redus deja capacitatea de producție cu peste două milioane de automobile anual, dintre care aproximativ un milion în China.

Procesul de restructurare continuă și în Europa. După închiderea uzinelor din Dresda și Bruxelles, Volkswagen pregătește închiderea fabricii din Osnabrück în cursul anului viitor, iar situația altor unități este analizată împreună cu sindicatele.

Prin această reorganizare, Volkswagen încearcă să își adapteze structura industrială la o piață auto aflată în schimbare și la presiunea tot mai mare asupra costurilor, mizând pe o utilizare mai intensă a uzinelor din Europa Centrală și de Est, unde producția este semnificativ mai ieftină decât în Germania.