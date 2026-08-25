De ce apare durerea de dinți la rece și cum poate fi tratată

Publicat la 25.08.2026, 11:15:08

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Sensibilitatea dentară la rece este un simptom frecvent, care poate varia de la un simplu disconfort trecător la o durere intensă și supărătoare. Deși poate părea o problemă minoră, ignorarea persistentă a acestui semnal poate ascunde afecțiuni care necesită atenție specializată și tratament prompt pentru a evita complicațiile. Principalele cauze ale sensibilității dentare la rece Durerea la rece apare atunci când stratul exterior protector al dintelui, smalțul, se subțiază sau se deteriorează, permițând stimulilor externi să ajungă la dentină. Dentina este un țesut poros, străbătut de mii de canalicule microscopice care fac legătura cu nervul dintelui. Când dentina este expusă, schimbările de temperatură pot declanșa o reacție dureroasă. Cele mai comune cauze care duc la expunerea dentinei sunt: Uzura smalțului: Cauzată de un periaj prea agresiv, de folosirea unei periuțe cu peri tari sau de consumul frecvent de alimente și băuturi acide (citrice, sucuri carbogazoase).

Retracția gingivală: Când gingiile se retrag, ele expun rădăcina dintelui, care nu este acoperită de smalț, ci de un strat mai subțire numit cement. Această zonă este mult mai sensibilă la stimuli termici. Cariile dentare: Chiar și o carie incipientă poate crea o breșă în smalț, permițând frigului să ajungă la straturile interioare ale dintelui. Fisurile sau fracturile dentare: Fisuri aproape invizibile pot oferi o cale directă stimulilor reci către nervul dintelui. Când durerea la rece ascunde o problemă mai gravă Dacă durerea la rece este de scurtă durată și dispare imediat ce stimulul este îndepărtat, cauza este probabil una dintre cele menționate mai sus. Însă, dacă durerea este intensă, pulsează și persistă mai mult timp după contactul cu alimentul rece, acest lucru poate indica o inflamație a pulpei dentare. Pulpa este țesutul moale din interiorul dintelui, care conține nervi și vase de sânge. Odată inflamată sau infectată, durerea devine un simptom serios. În aceste situații, adesea singura soluție pentru a salva dintele și a elimina definitiv durerea este aplicarea unui tratament de endodontie , cunoscut popular ca tratament de canal.

De ce este esențial un diagnostic specializat Medicul dentist poate identifica cu precizie cauza problemei, stabilind dacă este vorba despre o simplă sensibilitate sau despre o afecțiune mai complexă, cum ar fi o carie profundă ori o infecție. Astfel, o vizită la un cabinet stomatologic este esențială pentru o evaluare clinică amănunțită, care poate include și o radiografie pentru a verifica starea rădăcinii și a țesuturilor din jur. Fără un diagnostic corect, orice tentativă de tratament acasă poate doar să mascheze simptomele temporar, permițând problemei reale să evolueze. Opțiuni de tratament Planul de tratament este întotdeauna personalizat în funcție de diagnosticul stabilit. Pentru cazurile de sensibilitate ușoară, medicul poate recomanda soluții simple: Utilizarea unor paste de dinți speciale, cu agenți de desensibilizare.

Aplicarea unor geluri sau lacuri cu fluor în cabinet pentru a întări smalțul.

Corectarea tehnicilor de periaj și a obiceiurilor alimentare. Dacă sensibilitatea este cauzată de o carie, o fisură sau o retracție gingivală avansată, vor fi necesare intervenții specifice, precum obturații (plombe), coroane dentare sau grefe gingivale. Atunci când pulpa dentară este afectată, tratamentul endodontic devine obligatoriu. Prevenția și importanța vizitelor regulate Sensibilitatea dentară nu este o afecțiune de sine stătătoare, ci un semnal de alarmă pe care organismul îl transmite. Ignorarea acestui simptom poate duce la tratamente mai complicate și mai costisitoare pe termen lung. Cea mai eficientă strategie rămâne prevenția: o igienă orală corectă și vizite regulate la medicul dentist pentru controale și igienizări profesionale. Aceste măsuri simple te pot scuti de durere și pot contribui la menținerea sănătății dinților pentru întreaga viață.

