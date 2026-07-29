Publicat la 29.07.2026, 15:28:00

Clubul Dinamo 1948 și Asociația Spirit Dinamovist lansează un proiect dedicat copiilor din comuna Dragalina, județul Călărași, prin care sportul devine un instrument pentru educație, integrare și dezvoltare personală. Inițiativa, intitulată „Dincolo de teren, șansa de a visa”, își propune să sprijine până la 100 de copii până la finalul acestui an.

Programul este derulat în parteneriat cu Primăria Dragalina, Asociația Sportivă Dragalina și sponsorii implicați în proiect, iar activitățile se vor desfășura la baza sportivă a comunei.

Sportul, mai mult decât performanță

Organizatorii subliniază că proiectul nu urmărește doar descoperirea unor viitori fotbaliști, ci oferirea unei șanse copiilor de a învăța valori precum disciplina, perseverența și spiritul de echipă.

„Noi nu vorbim despre un proiect sportiv aici, vorbim mai degrabă despre o șansă. Suntem într-o comunitate despre care credem că poate să beneficieze foarte mult de un sprijin”, a declarat Dan Gătăianțu, președintele Consiliului de Administrație al Dinamo1948.

Potrivit acestuia, lecțiile învățate pe teren îi pot ajuta pe copii și în viața de zi cu zi.

„Vorbim de perseverență, vorbim de muncă, vorbim de disciplină, vorbim de curaj. Toate acestea sunt valori care, la finalul zilei, nu ne definesc doar dacă suntem sportivi. Mai important, poți ajuta un copil să fie un om cu șanse mai mari, să fie un om mai deplin”, a spus oficialul dinamovist.

Antrenamente, educație și un stil de viață sănătos

Pe lângă antrenamentele sportive, copiii vor participa la sesiuni de educație nutrițională și vor beneficia de îndrumarea unor specialiști.

Organizatorii și-au propus ca până la 100 de copii să fie implicați constant în activități de mișcare, joacă și dezvoltare personală.

„Ne-am stabilit ca obiectiv ca, în acest an, până la 100 de copii să fie sprijiniți prin intermediul comunității dinamoviste. Ne dorim să simtă acest sprijin și să aibă parte, într-un mod recurent, de educație nutrițională, de sprijin din partea profesioniștilor, de mișcare și de joacă”, a precizat Dan Gătăianțu.

Proiect deschis tuturor copiilor

Inițiatorii subliniază că programul nu se adresează exclusiv copiilor care practică fotbalul. Sunt invitați să participe și cei care își doresc pur și simplu să facă mișcare și să petreacă timp alături de alți copii.

„Evident, gravităm foarte mult în jurul fotbalului, dar nu numai. Ne dorim să atragem și copii care vin aici doar pentru a face parte din aceste activități, pentru a se juca împreună cu alți copii și pentru a participa și la alte activități sportive, nu doar la fotbal”, a explicat reprezentantul Dinamo.

Întreaga comunitate, implicată în proiect

Pentru a consolida legătura dintre copii și comunitate, organizatorii intenționează să organizeze, o dată la aproximativ două luni, meciuri amicale și evenimente la care vor fi invitați părinții și locuitorii comunei.

Scopul este ca familiile să descopere beneficiile sportului și modul în care acesta poate contribui la dezvoltarea copiilor.

„Dorim să implicăm toată comunitatea, să fie invitate familiile copiilor și să vadă ce înseamnă sportul și cum poate influența într-un mod pozitiv viața fiecărui copil. Vrem ca acești copii să se simtă mai aproape de comunitatea dinamovistă, despre care considerăm că poate avea un efect foarte pozitiv asupra vieții lor”, a mai afirmat Dan Gătăianțu.

Prin proiectul „Dincolo de teren, șansa de a visa”, Dinamo își propune să transforme fotbalul într-un punct de plecare pentru educație, incluziune și dezvoltare pe termen lung, oferind copiilor din Dragalina oportunitatea de a-și construi viitorul prin sport.