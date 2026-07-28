Publicat la 28.07.2026, 12:44:09

La doar 12 ani, Victor Deaconu trăiește după un program pe care mulți adulți l-ar găsi dificil. Elevul concurează în Campionatul Național de Slalom Paralel, este pasionat de ciclism și visează ca într-o zi să ajungă în cursele de autocross. În fiecare zi pedalează aproximativ 60 de kilometri, iar inspirația sa vine din lumea Formulei 1.

Pasiunea pentru motorsport a apărut în fața televizorului, urmărind curse de Formula 1 și competiții de raliuri. De atunci, drumul a fost unul firesc: a început cu kartingul, iar ulterior a trecut la mașinile de slalom paralel.

„Când sunt la start îmi spun că pot, că trebuie să dau tot ce am, trebuie să forțez mașina la limite”, spune Victor înaintea fiecărei curse.

De la karting la mașinile de concurs

Tânărul pilot spune că fiecare antrenament îl ajută să învețe să stăpânească mai bine mașina de competiție. Indicațiile antrenorului sunt simple, dar esențiale.

„Îmi spune că trebuie să iau toate comenzile corect, să virez cu mișcări line și că mașina face ce vreau eu”, povestește Victor.

Obiectivul său este clar: să ajungă în competițiile de autocross.

Pedalează zilnic 60 de kilometri

Pe lângă cursele auto, Victor este pasionat și de ciclism. Chiar dacă nu este legitimat la un club, se antrenează aproape zilnic, iar tatăl său îl însoțește la fiecare ieșire.

„Fac ciclism de distracție și pentru că vreau să merg la concursuri. Pe zi pedalez aproximativ 60 de kilometri. Tata vine cu mine, pentru că și el este pasionat”, spune băiatul.

În Formula 1 îl admiră pe tânărul pilot Kimi Antonelli, pe care îl consideră modelul său.

Colegii nu l-au crezut că poate conduce o mașină de curse

Când nu este pe bicicletă sau la volanul mașinii de competiție, Victor joacă fotbal, pe postul de atacant. La școală însă, pasiunea sa pentru motorsport a stârnit neîncredere.

„În general nu mă cred când le spun că pot conduce o mașină de concurs la 12 ani. Atunci le arăt filmări și poze”, povestește el.

Deși are doar 12 ani, Victor Deaconu demonstrează că pasiunea și disciplina pot merge mână în mână, iar visul de a ajunge în marile competiții auto începe cu fiecare kilometru parcurs pe bicicletă și cu fiecare start luat pe traseul de slalom paralel.