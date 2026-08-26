DN AGRAR își păstrează profitabilitatea în ciuda scăderii prețului laptelui. Producția continuă să crească

Publicat la 26.08.2026, 17:46:11

Compania listată la Bursa de Valori București a raportat pentru primele șase luni ale anului un EBITDA de 36 de milioane de lei și un profit net de 13,7 milioane de lei.Rezultatele vin într-un context mai dificil pentru industria europeană a lactatelor, după nivelurile ridicate ale prețurilor înregistrate în prima parte a anului 2025.

DN AGRAR Group, unul dintre cei mai mari producători de lapte din România, a încheiat primul semestru din 2026 cu o cifră de afaceri de 90,3 milioane de lei și o marjă EBITDA de 40%. Compania a fost afectată de scăderea cu 30% a prețului laptelui, dar creșterea producției și investițiile în dezvoltare au contribuit la menținerea profitabilității.

Veniturile din producția vândută au ajuns la aproximativ 90 de milioane de lei, în scădere cu 9% față de primul semestru din 2025. Laptele rămâne principala sursă de venit a grupului, alături de activitățile de compostare și vânzarea tineretului bovin. În același timp, veniturile din subvenții de exploatare au crescut cu 49%, până la 22 de milioane de lei. Cheltuielile de exploatare au urcat cu 10%, până la 132 de milioane de lei, în principal pe fondul extinderii operațiunilor.

Principala presiune asupra rezultatelor DN AGRAR a venit din scăderea prețului de vânzare a laptelui , care a fost cu aproximativ 30% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Profitul net s-a redus aproape la jumătate

Profitul net de 13,7 milioane de lei este cu 49% mai mic decât în perioada similară din 2025.

Pe lângă scăderea l rezultatul a fost afectat de evoluția cursului valutar. DN AGRAR a înregistrat un impact negativ de 8,5 milioane de lei din diferențe de curs, generate în principal de reevaluarea creditelor companiei exprimate în valută. Compania precizează însă că acest efect financiar nu reflectă în mod direct performanța operațională a grupului. În raportarea conform standardelor IFRS, DN AGRAR a înregistrat un EBITDA de 41,6 milioane de lei și un profit net de 21,3 milioane de lei.

Peste 6 milioane de euro investite în șase luni

În ciuda condițiilor de piață, compania a continuat programul de investiții prevăzut în Strategia de Dezvoltare 2025-2030. În primul semestru, DN AGRAR a investit peste 6 milioane de euro și a atras finanțări de aproximativ 20 de milioane de euro. Printre proiectele aflate în dezvoltare se numără noua unitate de procesare a laptelui, ferma CUT 2, două unități noi de compostare, ferma verticală de iarbă de grâu și proiectul Food Cluster. Compania a avansat și cu proiectul de biometan și a semnat o ofertă angajantă pentru achiziția Panorganic Vitavit.

Obiectivul acestor investiții este creșterea producției, integrarea mai multor etape din lanțul de producție și diversificarea surselor de venit.

DN AGRAR estimează o producție de lapte peste plan

Pentru întregul an 2026, compania estimează că producția de lapte va crește cu peste 10%, peste obiectivul stabilit inițial. „2026 este un an de tranziție” din punct de vedere financiar, transmite conducerea DN AGRAR, însă compania intenționează să mențină un ritm susținut al investițiilor și al dezvoltării operaționale. Strategia pe termen lung este ambițioasă: DN AGRAR urmărește să își dubleze producția de lapte, până la 150-200 de milioane de litri anual până în 2030.

Peste 18.000 de animale și 10.000 de hectare

DN AGRAR operează în prezent cinci ferme de mari dimensiuni și are un efectiv de peste 18.000 de animale. Compania livrează anual peste 70 de milioane de litri de lapte și gestionează mai mult de 10.000 de hectare de teren agricol. Grupul are, de asemenea, două unități de compostare, cu o capacitate actuală de 14.000 de tone de îngrășământ organic pe an.

Compania, fondată în 2008 de Jan Gijsbertus de Boer (FOTO) ca afacere de familie își desfășoară activitatea în județele Alba, Sibiu și Hunedoara.