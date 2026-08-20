Elveția caută 85.000 de muncitori străini, inclusiv români. Salariile pot ajunge la 6.500 de euro pe lună

Publicat la 20.08.2026, 14:30:00

Pentru cei care reușesc să obțină un loc de muncă, salariile sunt printre principalele avantaje. În funcție de profesie, experiență și calificare, veniturile pot porni de la aproximativ 3.500 de euro pe lună și pot ajunge la 6.500 de euro.

Piața muncii din Elveția continuă să ofere oportunități pentru lucrătorii străini, pe fondul deficitului de personal calificat. Necesarul actual este estimat la aproximativ 85.000 de profesioniști, iar autoritățile anticipează că deficitul ar putea crește semnificativ până la sfârșitul anului.

Elveția se confruntă cu un deficit important de forță de muncă și se pregătește să atragă zeci de mii de angajați din străinătate. Sunt disponibile posturi atât pentru specialiști, cât și pentru muncitori calificați, șoferi sau angajați în turism și HoReCa.

Oferta de locuri de muncă este diversă și se adresează mai multor categorii de candidați. Printre profesiile pentru care există cerere se numără:medici și personal medical, ingineri, informaticieni și specialiști IT, specialiști în domeniul digital, tehnicieni și muncitori calificați, șoferi, profesori, angajați în hoteluri și restaurante, agenți de vânzări specializați, de asemenea personal pentru servicii casnice. Companiile elvețiene au nevoie și de angajați cu experiență practică și calificări tehnice.

Sistemul medical se află în centrul deficitului de personal. Unul dintre motive este îmbătrânirea forței de muncă. Potrivit informațiilor citate de presa franceză, un medic din patru are peste 60 de ani. Spitalele și clinicile au nevoie de noi angajați pentru a acoperi posturile disponibile și pentru a face față cererii tot mai mari de servicii medicale. Pentru specialiștii din domeniu, Elveția poate reprezenta o destinație atractivă datorită nivelului salarial, dar și stabilității oferite de piața muncii.

IT-ul și ingineria, alte domenii cu deficit de personal

Cererea este ridicată și în sectorul tehnologic. Dezvoltarea rapidă a economiei digitale determină companiile elvețiene să caute informaticieni, ingineri, tehnicieni și specialiști în domenii digitale.

În aceste sectoare, salariile pot urca spre limita superioară menționată, de aproximativ 6.500 de euro pe lună, în funcție de experiența și calificarea candidatului.

Slujbe disponibile și în hoteluri, restaurante și turism

Deficitul de personal se resimte și în turism și industria ospitalității. Hotelurile și restaurantele au nevoie de angajați pentru activități precum primirea clienților, servicii hoteliere și pregătirea alimentelor. Pentru românii care iau în calcul un loc de muncă în străinătate, aceste domenii pot reprezenta o alternativă la profesiile care necesită studii superioare.

Salarii de până la 6.500 de euro

Nivelul veniturilor diferă considerabil în funcție de profesie, experiență și calificare. Conform informațiilor prezentate, salariile pentru lucrătorii străini pornesc de la aproximativ 3.500 de euro lunar, în timp ce pentru anumite profesii și specializări superioare pot ajunge la 6.500 de euro pe lună. Totuși, salariul trebuie raportat la costul ridicat al vieții din Elveția, una dintre cele mai scumpe țări europene. Chiria, asigurarea medicală, transportul și cheltuielile curente pot reprezenta o parte importantă din venitul lunar.

Costurile relocării în Elveția sunt importante -costul vieții este cu 250% mai mare decât în România

Un loc de muncă în Elveția vine însă și cu costuri și obligații importante. Costul vieții este cu aproximativ 250% mai mare decât în România, iar chiriile pot fi cu peste 400% mai ridicate, motiv pentru care bugetul trebuie calculat cu atenție înainte de mutare. Pentru găsirea unei locuințe, o agenție imobiliară poate fi o variantă utilă, având acces la oferte înainte ca acestea să ajungă pe platforme precum Homegate sau Immostreet, iar proprietarii solicită, de regulă, o garanție echivalentă cu trei luni de chirie. În plus, asigurarea de sănătate este obligatorie și este suportată de angajat. Românii care găsesc un loc de muncă pentru cel mult trei luni nu au nevoie de permis de ședere, însă trebuie să se înregistreze la autoritățile de imigrare în termen de opt zile. De asemenea, pentru că Elveția nu face parte din Uniunea Europeană, bunurile aduse în țară pot fi supuse taxelor vamale, cu excepția celor folosite de cel puțin șase luni, pentru care poate fi prezentată dovada datei achiziției.