Publicat la 24.07.2026, 19:08:00

O escrocherie care vizează românii interesați de emigrarea în Statele Unite circulă în aceste zile pe internet sub formă de reclame plătite. Site-ul americ24 promovează un presupus „formular de preînregistrare" pentru Loteria Green Card, cu un termen limită artificial de 25 iulie 2026 și un cronometru care numără invers — creat special pentru a induce panică și a grăbi decizia de plată.

Reclamele apar pe platforme importante precum Yahoo, Google sau Facebook, ceea ce le conferă o aparență de legitimitate. Problema: Loteria Green Card este complet gratuită, iar orice site care solicită bani pentru înregistrare este o fraudă.

Cum arată escrocheria

Reclamele au texte de tipul „Ultimele zile pentru a aplica pentru cetățenia americană" și trimit utilizatorii spre site-uri cu aspect oficial, cu steagul american și formulare de completat. Semnele clare de fraudă sunt întotdeauna aceleași:

Denumirea programului este scrisă greșit: „Green Card Lottrey" în loc de „Lottery" — o eroare pe care Departamentul de Stat al SUA nu ar face-o niciodată

Termenele limită sunt false — înregistrarea oficială pentru Loteria Green Card are loc în fiecare an în octombrie-noiembrie , nu în iulie

Site-urile solicită date personale și, în pași următori, plata unor „taxe de procesare" — bani pe care utilizatorul nu îi va recupera niciodată

Prezența pe platforme mari este întotdeauna o reclamă plătită (marcată „Ad" sau „Sponsorizat"), nu un articol editorial — oricine poate cumpăra spațiu publicitar

Cum funcționează cu adevărat Loteria Green Card

Programul Diversity Visa (DV), cunoscut popular ca Loteria Green Card, este administrat de Departamentul de Stat al Statelor Unite și acordă anual 55.000 de vize de reședință permanentă prin tragere la sorți. România este țară eligibilă pentru acest program.

Înregistrarea se face exclusiv pe site-ul oficial: dvprogram.state.gov — și este 100% gratuită. Nu există taxe de aplicare, taxe de procesare sau taxe de preînregistrare. Dacă cineva vă cere bani pentru a aplica la loterie, este o fraudă.

Înregistrarea pentru ciclul DV-2028 va fi disponibilă pe site-ul oficial în toamna anului 2026, conform calendarului anual al Departamentului de Stat.

Ce să faci dacă ai dat deja date sau bani

Dacă ați completat formularul de pe site-uri neoficiale și ați plătit o taxă, șansele de recuperare a banilor sunt minime. Puteți raporta frauda la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și la Poliția Română, secțiunea criminalitate informatică. De asemenea, puteți sesiza platforma pe care ați văzut reclama folosind butonul de raportare.

Singurul site oficial pentru Loteria Green Card este dvprogram.state.gov. Guvernul SUA nu solicită niciodată plăți pentru înregistrarea la acest program.