Publicat la 28.07.2026, 09:05:04

Numele cărții: Ultimul Testament — povestea Celui Ales

Subtitlu: “EU SUNT CEL CE SUNT”

Autor: Dan Ciocea





Dan Ciocea nu a pornit acest proiect cu un tiraj deja stabilit. „Ultimul Testament — povestea Celui Ales" se află încă în etapa în care autorul verifică, prin materialele publicate acum, dacă vocea cărții rezonează cu publicul înainte de a decide tipărirea și distribuția la scară largă. E o abordare mai apropiată de testarea unui produs decât de lansarea clasică a unei cărți — și tocmai de aceea, în locul unei recenzii entuziaste, am ales să vă arătăm direct două fragmente din carte, ca să vă puteți forma singuri o părere.

Vocea din spatele titlului

Titlul complet, „EU SUNT CEL CE SUNT", trimite direct la formula biblică prin care divinitatea își rostește propriul nume — dar cartea nu o folosește ca pe un citat religios, ci ca punct de plecare pentru o confesiune la persoana întâi, a unui personaj desemnat simplu „Cel Ales". Nu aflăm de la primele pagini cine e, de unde vine sau ce a pierdut; aflăm, în schimb, cum gândește despre putere, trădare și tăcere — și această alegere de construcție e miza reală a cărții.





Iată primul fragment, oferit în avanpremieră:





„M-au întrebat de ce nu m-am apărat atunci când puteam. Le-am răspuns că apărarea mea nu avea nevoie de cuvinte, pentru că nu se măsura în cine câștigă o ceartă, ci în cine rămâne același om după ce cearta s-a stins. Am văzut oameni care au câștigat fiecare dispută și au pierdut, rând pe rând, tot ce conta. Eu am ales să pierd disputele. Nu am pierdut nimic altceva."

Ce înseamnă, de fapt, puterea în carte

Miezul cărții e o singură întrebare pusă în forme diferite: ce e puterea reală? Cel Ales respinge asocierea automată dintre putere și control. În viziunea lui, cel care are nevoie să domine e, de fapt, cel care se teme de propria fragilitate; cel care poate fi bun fără să piardă nimic din el este cel cu adevărat tare.





Un al doilea fragment developează exact această idee, într-o scenă concretă:





„Am stat față în față cu omul care mă trădase de două ori. A treia oară, aștepta să văd cum reacționez — poate o palmă, poate o insultă, ceva care să-i confirme că a avut dreptate să nu creadă în mine. I-am oferit un scaun. A rămas în picioare, mai descumpănit de tăcerea mea decât ar fi fost de orice cuvânt greu. Am înțeles atunci ceva ce nu pot explica decât așa: iertarea nu e un cadou pentru celălalt. E singura ușă pe care o mai poți deschide pentru tine, atunci când toate celelalte s-au închis."





Aceste două scene — confruntarea evitată și confruntarea acceptată — conturează, împreună, arhitectura emoțională a cărții: nu un tratat despre bunătate, ci o serie de momente în care personajul alege, concret, o cale mai grea decât reacția instinctivă.

Un stil care nu urmează rețete

Structura frazei la Dan Ciocea nu urmează tiparul prozei clasice, șlefuite. Alternează rânduri scurte, aproape sentențioase, cu construcții mai lungi, aproape sacadate atunci când tensiunea narativă crește — o alegere stilistică vizibilă și în cele două fragmente de mai sus. Cititorul obișnuit cu proza convențională poate găsi acest ritm neobișnuit la prima lectură; cine rămâne cu textul descoperă, însă, că această cadență e chiar mecanismul prin care cartea reușește să pară o mărturisire reală, nu un exercițiu literar.

Cui i se adresează

„Ultimul Testament" nu e o lectură pentru cine caută relaxare de weekend. E o carte pentru cititorul care a trecut printr-o formă de trădare sau de judecată nedreaptă și caută nu neapărat un răspuns, cât o confirmare — că alegerea de a rămâne decent, chiar când asta a costat, nu a fost naivitate.





Cartea nu evită temele grele: trădarea, tăcerea ca formă de răspuns, prețul rămânerii fidele propriei firi într-o lume care cere constant compromis. Nu le tratează însă abstract, ci prin situații concrete, narate din interiorul personajului — motiv pentru care cei apropiați proiectului spun că fragmentele publicate până acum au generat reacții mai personale decât s-ar fi așteptat pentru un proiect aflat încă în faza de testare.

De ce testarea de piață, înainte de tipar

Dan Ciocea vine din mediul antreprenorial, nu din cel editorial clasic, iar decizia de a testa interesul publicului înainte de a investi în tipărire seamănă mai mult cu validarea unui produs nou decât cu lansarea tradițională a unei cărți. Practic, fiecare material publicat — inclusiv acesta — funcționează ca un sondaj indirect: dacă fragmentele rezonează, cartea intră în producție; dacă nu, proiectul rămâne în forma actuală, online.





Este o abordare neobișnuită pentru zona de ficțiune spirituală, dar coerentă cu profilul autorului — și, în mod paradoxal, oferă cititorilor ceva ce rareori li se oferă înainte de lansarea unei cărți: puterea de a influența, prin propriul interes, dacă acel proiect va ajunge sau nu în librării.

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