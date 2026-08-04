Publicat la 04.08.2026, 15:08:52

Românii care doresc să se retragă din activitate înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare au la dispoziție mai multe opțiuni prevăzute de legislația în vigoare. Cea mai cunoscută este pensia anticipată, însă aceasta poate fi obținută doar în anumite condiții.

Cine poate ieși la pensie înainte de termen

Conform Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, pensia anticipată poate fi acordată cu cel mult cinci ani înainte de vârsta standard de pensionare. Pentru a beneficia de acest drept, solicitantul trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege. Cuantumul pensiei este diminuat în funcție de numărul de luni cu care pensionarea este anticipată și de stagiul de cotizare realizat.

O altă posibilitate este reducerea vârstei standard de pensionare pentru persoanele care au lucrat în condiții deosebite sau speciale de muncă. În aceste cazuri, reducerea depinde de perioada lucrată în astfel de condiții și de prevederile legale aplicabile fiecărei categorii profesionale.

De asemenea, legea prevede condiții speciale pentru anumite categorii de persoane, precum cele cu handicap sau alte situații expres reglementate, care pot beneficia de reduceri ale vârstei de pensionare dacă îndeplinesc criteriile prevăzute de legislație.

Specialiștii recomandă ca persoanele interesate de pensionarea anticipată să își verifice stagiul de cotizare și să solicite informații de la Casa Națională de Pensii Publice înainte de depunerea cererii. Cererile se soluționează, în mod obișnuit, în termen de până la 45 de zile, iar serviciul este gratuit.

Înainte de a lua decizia de a ieși la pensie mai devreme, este important ca fiecare persoană să analizeze impactul reducerii cuantumului pensiei și să compare această opțiune cu pensionarea la vârsta standard.

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