Publicat la 04.08.2026, 17:13:12

Gabriel Biriș este co-fondator al casei de avocatură Biriș Goran și este considerat unul dintre cei mai importanți experți în drept fiscal din România. Cu peste 30 de ani de experiență în domeniul fiscalității românești, a consiliat numeroși clienți în litigii fiscale complexe, conformare și structurare fiscală. El a comentat decizia Fitch de a menține ratingul României la BBB- cu perspectivă negativă.

Iată opinia lui Gabriel Biriș:

Hai sa vorbim putin si despre ratingul nostru, BBB- cu perspectiva negativa (adica la limita junk-ului) reconfirmat de Fitch.

Urmeaza Moody’s zilele urmatoare.

Inteleg ca initial Fitch urma sa dea un downgrade (motivat de criza politica si “perspectiva” reversarii trendului impus de Bolojan), fara sa tina seama de ajustarea istorica a deficitului – de la 9,3% in 2024 la sub 6% in 2026, adica o reducere de aproape 40%!!! In nici 2 ani!), dar urmare a argumentelor solide aduse de guvern, au decis sa il mentina.

Probabil ca o situatie asemanatoare vom avea si in cazul Moody’s.

Acum, cu gandul la “perspectivele” ce au stat la baza deciziei initiale (si nu la realitatea bugetara!), adica downgrade, ma uit la istoria recenta si nu pot sa ma intreb:

- Unde se uitau onor agentiile de rating in 2017 cand atotputernicul PSD al dlui Dragnea aproba noile legi ale pensiilor si salarizarii unitare, care urmau sa creasca abrupt cheltuielile publice cu cele mai mari doua companente structurale ale cheltuielilor publice, parte a dezastrului bugetar cauzat de wageledgrouth-ul profesorului Socol, unul din profetii economici ai PSD?

Daca atunci ne faceau downgrade (la 30% PIB datorie publica, nu la 60% PIB cat e acum), ne-ar fi facut un mare bine!

- Unde se uitau aceleasi onor agentii cand ministrul PSDNL Caciu vorbea de “gaura de 20 miliarde”, care de fapt nu era deloc gaura, ci doar supra-estimasera (adica falsificasera!) “in mod deliberat” veniturile (am folosit ghilimele pentru ca sintagma nu-mi apartine mie, ci Consiliului Fiscal)?

- Unde se uitau in 2024 cand deficitul se cocota spre 9% PIB, ca – deh!, perspectiva alegerilor?

Cum sa vii cu downgrade cand tot tu estimezi deficitul sub cel bugetat, adica 5,9% PIB fata de 6,2% bugetat?

Parerea mea: Fitch si-a facut un mare serviciu prin revizuirea deciziei de downgrade!

Urmeaza Moody’s...

Ce inseamna asta pentru noi?

Ca suntem in continuare cu sabia lui Damocles deasupra capului, ca nu mai putem continua cu dezmatul de pana in 2024 (aruncat cu bani in stanga si-n dreapta pentru iluzia voturilor, pana ne-am ales cu “turul 2 inapoi”), ca trebuie sa facem reforme pentru noi si nu de dragul altcuiva!

Cu cine? Cu cine avem acum, dupa – vom vedea.