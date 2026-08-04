Publicat la 04.08.2026, 16:16:57

România primește un nou semnal de susținere din partea Statelor Unite, într-un moment în care NATO accelerează consolidarea flancului estic și își redefinește prioritățile de apărare. Secretarul adjunct al Apărării al SUA, Elbridge Colby, a apreciat abordarea „proactivă” a României în ceea ce privește împărțirea responsabilităților în cadrul Alianței Nord-Atlantice și a transmis că aliații trebuie să transforme cheltuielile militare în capacități reale de luptă.

Mesajul a fost transmis după întâlnirea pe care oficialul american a avut-o la Pentagon cu Marius Lazurca, consilierul prezidențial pentru securitate națională.

Pentagonul: România este un partener activ în NATO

Într-o postare publicată pe platforma X, Elbridge Colby a anunțat că discuțiile au vizat inclusiv evaluarea dispozitivului militar american în Europa (Europe Posture Review), una dintre cele mai importante analize strategice privind prezența militară a SUA pe continent.

„Pe 29 iulie l-am primit la Pentagon pe consilierul prezidențial pentru securitate națională al României, Marius Lazurca. Am prezentat abordarea noastră privind Europe Posture Review. De asemenea, am apreciat abordarea proactivă a României în ceea ce privește împărțirea responsabilităților. Am convenit că este timpul ca aliații să transforme cheltuielile pentru apărare în capacități reale de luptă în cadrul NATO 3.0”, a transmis Colby.

Mesajul vine în contextul în care statele membre ale Alianței sunt presate să accelereze investițiile în apărare și să transforme creșterea bugetelor militare în echipamente, infrastructură și forțe operaționale.

România mizează pe parteneriatul strategic cu SUA

La Washington s-a aflat o delegație română formată din consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.

Potrivit lui Lazurca, întâlnirile cu oficialii americani au avut ca obiectiv consolidarea cooperării militare dintre cele două state și întărirea securității în regiunea Mării Negre.

„Sunt mândru că am reprezentat România la Washington săptămâna trecută. Mesajul nostru a fost simplu: România este alături de Statele Unite. Ne-am întâlnit cu oficiali americani pentru a aprofunda angajamentele noastre în domeniul apărării și pentru a consolida securitatea noastră comună la Marea Neagră”, a scris Marius Lazurca pe platforma X.

Marea Neagră rămâne una dintre prioritățile strategice

Discuțiile au loc într-un context regional marcat de războiul din Ucraina și de consolidarea prezenței NATO pe flancul estic. Pentru România, parteneriatul strategic cu Statele Unite și dezvoltarea capacităților militare în zona Mării Negre reprezintă elemente-cheie ale politicii de securitate.

Mesajul transmis de Pentagon indică faptul că Washingtonul vede România drept unul dintre aliații care își asumă un rol activ în noua arhitectură de apărare a NATO, însă accentul cade tot mai mult pe transformarea investițiilor în capacități militare concrete și interoperabile, în acord cu obiectivele noii strategii „NATO 3.0”.