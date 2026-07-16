Publicat la 16.07.2026, 07:30:00

Cunoscutul brand internațional a deschis oficial Hilton Garden Inn Brașov, primul hotel al grupului în municipiul de la poalele Tâmpei. Noua unitate este amplasată pe Calea Făgărașului, într-o zonă aflată în plină dezvoltare, în apropierea viitoarei arene multifuncționale a orașului. Hotelul este gândit atât pentru turiștii aflați în vacanță, cât și pentru oamenii de afaceri și organizatorii de evenimente.



Hilton sub Tâmpa-156 de camere și facilități moderne

Hilton Garden Inn Brașov dispune de 156 de camere, disponibile în opt configurații diferite. Oferta include camere dedicate familiilor, studiouri și spații adaptate persoanelor cu dizabilități.

Printre facilitățile puse la dispoziția oaspeților se numără restaurant cu specific mediteranean, centru de fitness deschis non-stop, zonă de wellness cu trei tipuri de sauna și 65 de locuri de parcare, inclusiv cu stații pentru încărcarea mașinilor electrice. Pe lângă serviciile dedicate turiștilor, noul hotel își propune să atragă și evenimente corporate.

Centrul de conferințe are o suprafață de 495 de metri pătrați și este format din cinci săli modulare, cea mai mare dintre ele putând găzdui până la 300 de participanți. Hotelul face parte din programul de fidelizare Hilton Honors și va implementa conceptul "Hilton Meet with Purpose", prin care compania promovează organizarea de evenimente cu un impact redus asupra mediului.

Cine administrează noul hotel

Hilton Garden Inn Brașov este administrat de Apex Alliance Hotel Management din Lituania, unul dintre cei mai importanți operatori hotelieri activi pe piața din România. Compania gestionează deja un portofoliu important de hoteluri din București, printre care luxosul The Marmorosch Bucharest Autograph Collection, Moxy Bucharest Old Town, Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca, Hilton Garden Inn Bucharest Old Town ori Hilton Garden Inn Bucharest Airport.

Deschiderea Hilton Garden Inn confirmă interesul tot mai mare al marilor operatori internaționali pentru Brașov, mai ales de când s-a deschis aeroportul local. Și Radisson Blu și Swissôtel au deschis hoteluri la Brașov iar în următorii ani piața se va extinde cu Marriott și ibis.